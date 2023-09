Vídeo de ‘gato bebendo Vodka’ gera polêmica nas redes sociais e advogada pode ser penalizada

Tem gerado revolta nas redes sociais um vídeo que mostra um gato lambendo um líquido de uma taça, com a legenda: ‘gato bebendo vodka’. As imagens foram publicadas no perfil da advogada Eliana Andrade Martins, que é servidora da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP).

No vídeo em questão, o gato chamado Patrick é visto lambendo o líquido enquanto Eliana ri e faz comentários. A advogada diz: “Atenção, Joana Darc! Tem um gato bebendo Vodka”. O vídeo foi rapidamente apagado após a repercussão negativa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ativistas da causa animal anunciaram que entrarão com uma representação contra ela na Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas (OAB-AM) por apologia aos maus-tratos a animais.

De acordo com a deputada estadual Joana Darc, que é citada no vídeo, as imagens não foram feitas em Manaus e Eliana poderá ser exonerada da SEAP.

“Não aconteceu em Manaus, mas há o envolvimento de uma advogada daqui, por isso peço a @oabamazonas para que avalie a conduta desta. E ainda mete meu nome no meio! Debochando da causa animal e da nossa luta em defesa dos animais. Apologia a crime aqui não!“, disse a deputada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após a divulgação do vídeo, a amiga da advogada e tutora do gato gravou outro vídeo para esclarecer a situação. Ela negou veementemente que o líquido oferecido ao animal fosse alcoólico e alegou que estavam apenas brincando. A tutora também ressaltou que ambos têm boa índole, caráter, valores e princípios.

Em outra postagens a advogada diz que seus clientes e amigos mandaram mensagem de solidariedade pelos ataques na internet. “Nenhum dos meus seguidores me atacou nas redes sociais. Em suma, sei que, pretérito ao fato, plantei e fiz a colheita de coisas boas”, finalizou.

A OAB-AM e o Governo do Estado ainda não se manifestaram sobre o caso.

Redação AM POST*