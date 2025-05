Vídeo: Karina Bacchi critica show da Lady Gaga e é detonada nas redes: “culto a satanás”

Karina Bacchi fez críticas contundentes ao show de Lady Gaga, realizado na Praia de Copacabana no último sábado (3), que atraiu cerca de 2,1 milhões de pessoas. Durante uma transmissão ao vivo com o pastor Miquéias Oliveira em suas redes sociais, a apresentadora, que é evangélica, abordou questões que considera “aspectos espirituais” do espetáculo.

Em sua análise, Karina mencionou a estética e os simbolismos do novo álbum de Gaga, “Mayhem”, afirmando que a apresentação continha elementos com conotação satânica. “Muitos detalhes apontavam para um culto a satanás, um culto diabólico ali”, declarou.

Ela enfatizou que seu intuito não era incitar medo, mas promover reflexão. Karina também questionou a presença de fiéis evangélicos no evento, sugerindo a possibilidade de “pactos invisíveis” que poderiam ocorrer sem que os participantes percebessem.

“Assim como no carnaval, muita gente não enxerga as consequências imediatas de certas escolhas. Quando se abrem essas brechas espirituais, elas nem percebem que estão sendo levadas por algo”, comentou. Para ela, esse tipo de envolvimento pode acarretar impactos negativos, mesmo que não sejam imediatamente reconhecíveis.

A transmissão gerou grande repercussão nas redes sociais e dividiu opiniões, especialmente entre os fãs da cantora e os membros da comunidade evangélica. Enquanto alguns apoiaram Karina, outros reagiram com ironia e críticas.