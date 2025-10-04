Vídeo mostra influenciador Rezende atropelando mulher em Londrina, assista

Caiu na rede é Post! – O influenciador Pedro Rezende, conhecido na internet como Rezende, se envolveu em um acidente de trânsito em Londrina (PR) na última terça-feira (30). Câmeras de segurança registraram o momento em que o youtuber, ex-namorado de Virginia Fonseca, atropela uma motociclista ao fazer uma curva em um cruzamento da cidade.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o carro de luxo — uma BMW X, avaliada em cerca de R$ 730 mil — atinge a motocicleta, arremessando a mulher ao chão. O impacto deixou marcas no asfalto, e a vítima, que conduzia uma Honda Biz, ficou caída até a chegada do socorro.

De acordo com o SBT, a motociclista foi socorrida por uma equipe de emergência e levada ao hospital com uma contusão no quadril. Rezende não sofreu ferimentos e permaneceu no local durante o atendimento, prestando auxílio à vítima.

A assessoria do influenciador confirmou o acidente e informou que ele ofereceu toda a assistência necessária à mulher atingida.

Rezende, que acumula mais de 30 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, é um dos nomes mais conhecidos da internet brasileira e ficou entre os criadores de conteúdo mais populares do país na última década.