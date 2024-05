Viih Tube e Eliezer fazem chá revelação e anunciam o sexo do segundo filho

Os ex-BBBs Viih Tube e Eliezer realizaram neste domingo (12), Dia das Mães, o chá revelação para conhecer o sexo do segundo filho do casal. Vendados e com contagem regressiva veio à tona a notícia que todos esperavam: É um menino.

Os influenciadores já são pais de Lua, de um ano. Vendados, os papais entraram em uma enorme bola onde subiram balões azuis, sinalizando que o segundo filho que esperam é um menininho.

PUBLICIDADE

O chá revelação foi transmitido em uma live no Instagram. Cerca de 140 mil pessoas acompanharam a revelação.

Durante a live, Eliezer contou que, novamente, apostou que viria um menino, enquanto Viih Tube estava no outro time: “Sempre achei que seria mãe de duas meninas”.

Diferente do chá de Lua, o anúncio do segundo filho do casal teve poucos convidados, apenas familiares e amigos. O casal aproveitou a transmissão para pedir doações às vítimas da enchente do Rio Grande do Sul.

PUBLICIDADE

Redação AM POST