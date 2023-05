Viih Tube posta fotos de Lua em ensaio fotográfico encantador

Redação AM POST

Nesta segunda-feira, 08, Viih Tube mostrou o rostinho da filha no Instagram, Lua Di Felice, no primeiro ensaio da bebê. A menina nasceu no dia 9 de abril e a ex-BBB enfatizou que gostaria de preservar o rosto de sua filha até quando achasse que era o momento certo.

A youtuber tinha dito que iria manter a imagem da filha em segredo por ter ficado traumatizada com o que aconteceu com Virgínia Fonseca após o nascimento de Maria Flor.

Quase um mês depois, os fãs do casal foram contemplados com os primeiros registros da criança. “Oi titios e titias, eu estava ansiosa pra conhecer vocês viu!”, escreveu Viih ao publicar as imagens.