Viraliza áudio de Patixa Teló fingindo ser outra pessoa e falando sobre sua própria morte: “Caiu dentro d’água”

Com bom humor e criatividade, influenciadora surpreende ao interpretar personagem e inventar história inusitada para amigos.

Por Beatriz Silveira

12/08/2025 às 16:16 - Atualizado em 12/08/2025 às 16:41

Notícias Caiu na Rede –  A influenciadora digital Patixa Teló, conhecida pelo seu bom humor e jeito irreverente, aprontou mais uma pegadinha para seus seguidores e amigos próximos. Em um áudio enviado à sua assessora, Márcia, ela fingiu ser “Jane” e contou uma história inusitada: teria caído no rio e desaparecido.

A gravação, feita de forma descontraída, foi compartilhada pela influencer e sua cuidadora Márcia Dantas, que rapidamente percebeu a brincadeira e entrou no clima. Com seu tom característico, Patixa interpretou a personagem improvisada, arrancando risadas e gerando comentários divertidos entre quem ouviu a mensagem.

A situação viralizou nas redes sociais, reforçando a fama da influenciadora como uma das figuras mais carismáticas e espontâneas do cenário amazonense.

Leia também: Dupla é procurada suspeita de matar homem em escola desativada na rodovia AM-010

O áudio, que circula entre fãs e amigos, se tornou mais um capítulo das histórias divertidas que marcam a trajetória de Patixa Teló, mostrando que, no universo das redes sociais, bom humor e autenticidade são ingredientes poderosos para conquistar o público.

