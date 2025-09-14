Virgínia confirma desfile com Isabelle Nogueira em 2026 e presença no Festival de Parintins

Notícias Caiu na Rede – Virgínia revelou duas participações que já movimentam sua agenda pública. A influenciadora anunciou que, em 2026, vai desfilar com Isabelle na Grande Rio e, após isso, em junho, marcará presença no Festival de Parintins. A informação foi comentada durante o programa da própria criadora de conteúdo, o “Sabadou com Virgínia”, reforçando o peso do anúncio feito em seu espaço.

Ao dividir os compromissos, Virgínia indica aparições em momentos distintos e de grande visibilidade, unindo o desfile programado para 2026 e a presença confirmada em um dos eventos mais aguardados de junho.

No comunicado, o foco recai sobre as duas confirmações: a parceria com Isabelle no desfile da Grande Rio, previsto para 2026, e a passagem por Parintins no meio do ano. Não foram apresentados, até o momento, detalhes adicionais sobre o formato de participação em cada ocasião, nem sobre cronogramas, funções específicas ou outras informações complementares. O destaque, portanto, é a combinação de datas que já orientam as expectativas do público.