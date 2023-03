Web acusa Thiago Nigro de trair ex com Maíra Cardi e o youtuber se manifesta; confira

Redação AM POST*

Um mês após anunciar o fim de seu relacionamento de 10 anos com a influenciadora Camila Ferreira, Thiago Nigro, o Primo Rico, assumiu nesta quarta-feira (1/3), que está namorando Maíra Cardi. Após o anúncio, internautas passaram a acusar o youtuber de ter traído a ex-companheira. Em desabafo publicado nos Stories de seu Instagram, o coach de finanças rebateu as acusações e garantiu que não compartilhará detalhes do atual relacionamento.

“Eu não sou – e nunca fui – de compartilhar minha intimidade publicamente. Existe um ônus gigantesco em ser ‘público’. Às vezes, as narrativas saem de controle e há pouco que você pode fazer. Não tinha chegado a hora de fazer o anúncio que fizemos hoje pela manhã, mas, por bem, preferimos fazer – e que bom! Estou muito feliz (de verdade!). Não esperem encontrar fofocas e polêmicas por aqui. Eu falo sobre negócios e finanças”, declarou Thiago Nigro.

Sobre as acusações de traição, o empresário e youtuber revelou que estava solteiro e que nunca foi casado. Ele e Camila Ferreira moravam juntos e namoravam há 10 anos. Os dois trabalham juntos na empresa Primo Rico e ela, assim como ele descreveu na publicação de anúncio do término, ajudou muito a erguer a empresa.

“Eu tinha um relacionamento sim, e terminamos. Estando solteiro, iniciamos um relacionamento. Eu nunca fui casado – então não – confundam minha situação para não tentarem me encaixar em regras bíblicas que não se enquadram no meu caso (que concordo). Mas sim, ainda sonho em casar diante de Deus um dia”, desabafou.

Maíra Cardi conheceu o atual namorado, Thiago Nigro, quando ainda estava casada com o ator Arthur Aguiar. O coach de finanças passou pelo processo de emagrecimento da influenciadora.

Na época, Maíra mostrou nos stories do Instagram, a evolução do Primo Rico, como ele é conhecido nas redes. “Ele já perdeu alguns quilinhos e está super feliz com o processo. Fazemos de tudo para deixar o processo mais leve”, contou ela.

Um ano após realizar o programa de perda de peso, Maíra afirmou que o projeto vai ter continuidade com o início do relacionamento. Segundo a influenciadora, o novo namorado já perdeu quase 17kg.

E nessa aí que eu penso que não devemos colocar influenciadores como exemplo de vida, Thiago Nigro o famoso primo rico termina um relacionamento de 10 anos e em menos de 1 mês já está com outra, a famosa Maira cardi.

Quero só ver os próximos capítulos haha pic.twitter.com/AwfLBOW99t CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Gaburba (@gab_urba) March 1, 2023

Pra quem era low profile, agora Thiago Nigro vai ter que se acostumar até com sua perna cabeluda e seu pé branco sendo expostos pic.twitter.com/18XGhb12yK — Chris (@Chris_ggh) March 1, 2023

Nossa, que pronunciamento de merda do Thiago Nigro!A mulher ficou em torno de 10 anos e dizer que nunca foi casado, não teve um pingo de empatia com a mulher que esteve do seu lado nos melhores e piores momentos! Coitada, não teve um pingo de respeito pelo relacionamento que teve — Babi (@BabiChrysost) March 1, 2023

Thiago Nigro, o Primo Rico, falou hoje que tá com Maíra Cardi. Anunciou a separação em fevereiro.

Ainda tem a cara de pau de dizer, q nunca foi casado, sendo q tinham um relacionamento de 10 anos e moravam juntos. Nada me espanta vindo de um homem.

ZERO RESPONSABILIDADE AFETIVA! — Daia🦋 (@Daianakeuri) March 1, 2023

Teoria dos 3 graus de "separação", ligando Thiago Nigro (O Primo Rico) a Maira Cardi. pic.twitter.com/Zy9KEmbPU8 — Gleisson (@gle16son) March 1, 2023

Ainda chocada com a notícia do namoro entre Thiago Nigro e Mayra Cardi. Pra ajudar, acabo de ler o comentário abaixo sobre essa outra situação que eu nem sabia pic.twitter.com/I1T7FbhnQK — anna (@ani_anoninha) March 1, 2023

*Com informações do Metrópoles