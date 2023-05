Web não perdoa e faz comparação de Patrick do Zorra Total com tenente-coronel Mauro Cid preso pela PF: “olha a faca”

Redação AM POST*

O ator Rodrigo Fagundes, que interpretou por dez anos o personagem Patrick dono do bordão “olha a faca” no humorístico Zorra Total —encerrado pela Globo em 2015— disse nesta quarta-feira (3) estar se divertindo com as comparações entre seu personagem e o tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro preso hoje pela Polícia Federal.

“Deixando claro que eu e Patrick não temos nada a ver com isso (risos). Fico feliz que tenha justiça, espero que apurem tudo. Do meu lado está sendo divertido. Quem está com problema é ele”, disse Fagundes em entrevista à coluna de Patricia Kogut, em O Globo.

O bordão “olha a faca”, chegou a ficar entre os assunto mais comentados do Twitter.

De acordo com Rodrigo, a comparação entre seu personagem e Mauro Cid existe desde que a foto do tenente-coronel ao lado de Bolsonaro foi divulgada. Mas, com a prisão, tudo tomou uma grande proporção.

Ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Cid (ao lado do presidente na foto acima) foi preso hoje pela Polícia Federal, acusado de ter participado da adulteração do cartão de vacinação do ex-presidente.

Parece o Patrick do antigo Zorra Total. Kkk

“Olha a faca”.

"Olha a faca".

Hoje no caso é: "Olha a cadeia". pic.twitter.com/rtEELWAA0q — Janoninho (@_Janoninho) May 3, 2023

OLHA A FACA!

Mauro Cid parece muito com o Patrick do zorra total,a internet não perdoa. pic.twitter.com/l3eN6lIRHl — EDSON FILHO (@EdsonFilho74) May 3, 2023

O Patrick tá preso? Olha a faca!!!😂😂

🤭🫣😆🤣🤣 pic.twitter.com/cAUFpUKTJX — Alieel Skelsen 🏳️‍🌈🚩 (@Alieel_Skelsen) May 3, 2023