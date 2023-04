WhatsApp anuncia novos recursos para impedir roubo de contas

Redação AM POST

Nesta quinta-feira, 13, o WhatsApp anunciou um novo pacote de recursos de segurança. A empresa afirmou que as medidas serão adicionadas nos próximos meses.

A possibilidade de pedido de confirmação quando o usuário tentar trocar a conta de dispositivo, ferramentas para prevenir ação de malwares e verificação automatizada de código de segurança para confirmar a segurança da conexão serão algumas das medidas aplicadas na plataforma.

No caso da transferência da conta para um novo dispositivo, aparecerá uma mensagem no aparelho antigo perguntando se quer seguir com a troca. Já a verificação de dispositivo contra malwares é uma nova medida que bloqueia a conexão do invasor, enquanto permite que a vítima use sua conta do WhatsApp ininterruptamente.

Também será implementado um recurso baseado em um processo chamado “transparência essencial”, para que os clientes verifiquem se a conexão é segura, através de informações disponíveis na aba “criptografia”.