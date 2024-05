Whindersson Nunes é atacado por esquerdistas após criticar Lula e Janja

O comediante Whindersson Nunes, recentemente se envolveu em uma polêmica que repercutiu entre a esquerda. Enquanto buscava ajudar a população atingida pelas enchentes no Rio Grande do Sul, seus comentários no X (antigo Twitter) geraram controvérsias, especialmente em relação ao governo Lula e à primeira-dama Janja.

Tudo começou com um comentário feito por Whindersson em resposta a uma publicação do economista Pedro Rousseff, sobrinho da ex-presidente Dilma Rousseff, que informava sobre medidas tomadas pelo governo para ajudar as vítimas das enchentes. As medidas incluem a antecipação do Bolsa Família, do Auxílio Gás e da restituição do Imposto de Renda. No entanto, Whindersson optou por uma resposta irônica, escrevendo: “Vai pegar gelo, babão”.

A gíria “pegar gelo” significa algo como “puxar o saco”, e a crítica parecia ser direcionada ao economista. Contudo, muitos interpretaram o comentário como uma crítica ao governo Lula e às medidas anunciadas. Isso gerou reações imediatas de defensores do governo e da esquerda, que defenderam as ações tomadas para ajudar as vítimas das enchentes.

Em outra polêmica, Whindersson comentou sobre uma publicação de Janja, a primeira-dama, que mostrava sua mobilização para salvar um cavalo que estava ilhado. O comediante repostou o vídeo de Janja caminhando pelo Palácio do Planalto, mas com uma foto da atriz Jade Picon, da novela Travessia, da Rede Globo, onde ela aparece lavando roupas à beira de um rio. A ironia sugeria um contraste entre a imagem glamourosa da primeira-dama e a dura realidade enfrentada pela população afetada pelas enchentes.

Esse comentário também provocou reações negativas entre os apoiadores do governo, que rapidamente saíram em defesa de Janja. O influenciador Felipe Neto, que também está envolvido em ações de ajuda às vítimas das enchentes, entrou na polêmica após receber algumas “indiretas” de Whindersson. “Nada contra, mas de vez em quando é bom diminuir a lombra e abrir um maldito livro”, escreveu Felipe Neto, sugerindo que Whindersson deveria ser mais cuidadoso com suas críticas e buscar mais informações.

“Qual é a necessidade desse ataque? Me diz? Lula está ajudando desde os primeiros momentos da tragédia. Você está sendo inconveniente e injusto”, criticou uma seguidora do comediante.

“Tá perdido no personagem, né? Lula tá fazendo o que tem que ser feito. Há dias. Mas claro que o humorista que ficou sem brilho, porque não apareceu como super-herói, agora fica puto”, atacou uma defensora do presidente.