Whindersson Nunes mobiliza campanha para o Rio Grande do Sul e Vasco cede São Januário para show

Diante da devastação causada pelas chuvas no Rio Grande do Sul, o humorista Whindersson Nunes se mobilizou nas redes sociais para ajudar as vítimas da tragédia. Na noite de sábado (4), ele propôs a realização de um show beneficente no estádio São Januário, do clube Vasco da Gama, no Rio de Janeiro.

A iniciativa rapidamente ganhou força e o time carioca acatou o pedido, cedendo o estádio para o evento.

Com a renda do show e as doações arrecadadas, a ação visa auxiliar as famílias afetadas pelas inundações. A partir de segunda-feira (6), mil cestas básicas serão distribuídas no local com a ajuda de um helicóptero, conforme anunciado pelo próprio humorista.

O show beneficente ainda não tem data definida, mas a expectativa é de grande mobilização para ajudar as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul.