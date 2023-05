Xand Avião revela que tem doença incurável que se espalhou pelo corpo

O cantor Xand Avião revelou ao seus fãs nas redes sociais que, há quatro anos, foi diagnosticado com uma doença crônica chamada psoríase, que provoca lesões avermelhadas e em tons de rosa, geralmente cobertas de escamas esbranquiçadas, na pele.

Ao falar sobre a evolução da doenças ela contou que ela começou no dedo e se agravou durante a pandemia da Covid-19 por causa de estresse e ansiedade, chegando a se espalhar pelo corpo todo.

“Começou aqui no meu dedo, eu achava que era alguma coisa de pele, ela (a médica) passou algumas pomadas, mas não surtiu efeito. Só que do meu dedo começou a passar para a minha cabeça, para perto da orelha e foi aumentando”, contou em uma rede social.

O artistas disse que tinha vergonha e a doença atrapalhava um pouco a vida profissional e a relação com os fãs.

“Eu descobri um pouco antes da pandemia e minha doutora me disse que isso agrava com estresse, com ansiedade. Na pandemia, a gente viveu tudo isso em dobro ou em triplo. E a minha piorou muito. Na época, eu estava com vergonha, já estava sem querer dar entrevista porque é feito, é estranho assim na pele, logo é muito aparente. Como tiro praticamente 100 fotos por noite e dou quatro entrevistas, estava me incomodando já”, explicou ele.

De acordo com Xand Avião, ele foi orientado a fazer um tratamento com injeções que chegam a custar R$ 17 mil por mês.

“A gente procurou um reumatologista. Eu não sabia que precisava, mas precisa sim. Tenho certeza que muita gente não sabe também. A gente procurou também uma amiga nossa que é uma das melhores do Nordeste, e ela me receitou um tratamento que comecei hoje, que é uma injeção. Esse tratamento custa R$ 17 mil”.

“A gente foi se informar e eu fiquei sabendo que o meu plano cobria essa injeção e descobri uma coisa mais interessante ainda, que o SUS também cobre essa injeção para quem não pode pagar. Você pode perguntar, mas por que é tão caro? Porque depende do seu grau de psoríase, o meu já está 11.4”, finalizou Xand Avião.

Recado importante pra quem tem PSORÍASE. Compartilhe! pic.twitter.com/lWKteTpd7E — Dr Thales – Reumatologista (@drthalesazevedo) January 25, 2023

Redação AM POST*