Youtuber passa por cirurgia de emergência após espremer espinha no testículo: “ficou do tamanho de uma laranja”

O youtuber e blogueiro Eduardo Camargo, famoso pelos vídeos no canal do YouTube e podcast Diva da Depressão, precisou passar por uma cirurgia de emergência. Nas redes sociais, ele contou que teve uma inflamação no testículo depois que espremeu uma espinha.

“Eu estou internado em um hospital perto da minha casa, e tudo aconteceu por causa de uma espinha que apareceu há cinco dias no meu saco. Essa espinha inflamou, inchou [o testículo], ficou do tamanho de uma laranja e deu uma infecção. Se você tem uma espinha, não esprema”, disse Eduardo em um vídeo publicado na última sexta-feira (24).

O youtuber chegou a ir ao médico depois que espremeu a espinha, porém o inchaço aumentou ainda mais, e ele precisou passar por uma microcirurgia para que fosse retirado o excesso de pus que se formou na região.

“Foi uma hora de cirurgia. O médico disse que foi uma infecção grave, mas que conseguiu conter no lugar, não se espalhou”, afirmou. “Ao mesmo tempo que foi grave, foi simples de resolver. Ele fez um rasgo embaixo [do meu testículo] e drenou.”

Eduardo explicou também que ainda está com um dreno para retirar todo o líquido do local, mas que passa bem e está em recuperação do procedimento. Ele continua internado e, nas imagens, mostrou um pouco do quarto do hospital e da rotina nesse período.

