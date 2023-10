Yuri vence Prova do Lampião e gera polêmica por ter trapaceado

Yuri Meirelles conquistou a vitória na Prova do Lampião realizada na tarde deste domingo (8/10) em “A Fazenda 15”. A disputa gerou controvérsias entre os telespectadores pelo PlayPlus, mas sua exibição na tela da Record TV está programada para a noite de segunda-feira (9/10).

A competição foi marcada por polêmicas, já que envolveu várias etapas complexas, incluindo desafios com animais, labirinto, cadeados, postes, escadas e figuras geométricas.

Em uma das fases, os participantes precisaram abrir cadeados. Yuri tomou todas as chaves disponíveis para acelerar seu desempenho, mas recebeu um aviso de Adriane Galisteu de que não podia fazer isso, sendo obrigado a devolver todas as chaves e recomeçar a coleta, uma por vez. No entanto, ele deixou uma chave sobre o armário que precisava ser aberto, economizando uma volta para pagar essa chave e abrir o cadeado rapidamente. Ficou claro que isso contrariava as regras e lhe conferiu uma vantagem indevida. Sua vitória foi conquistada com apenas quatro segundos de diferença em relação ao segundo colocado, Lucas Souza, que seguiu as orientações corretamente.

A expressão “Yuri roubou a prova” rapidamente se tornou um dos tópicos mais comentados no X (antigo Twitter) devido à polêmica gerada.

Na competição, Yuri competiu contra Lucas e Alessandra Cariúcha, selecionados entre os participantes.

Com a vitória, Yuri ganhou um superpoder que pode alterar o resultado da Roça. O público decidiu que o vencedor da prova terá o direito de escolher dois peões para participarem de uma votação que determinará quem estará na Roça. Essa escolha substituirá a dinâmica do Resta Um e definirá o quarto e último roceiro da semana, na noite de terça-feira (10/10). Além disso, Yuri obteve outro poder ainda não revelado, e terá a oportunidade de passar um dos dois poderes para um aliado.

Os participantes derrotados, Cariúcha e Lucas, foram direcionados para a Baia e tiveram que escolher mais dois companheiros de confinamento, optando por Radamés Martins Furlan e Henrique Martins, respectivamente. Um desses quatro se tornará o terceiro roceiro da semana.