Manaus/AM- Zé Felipe, de 25 anos, e sua mulher, Virgínia Fonseca, de 24 anos, desembarcaram na tarde desta terça-feira (5), em Manaus. O cantor faz parte do line-up do festival ‘#SouManaus Passo a Paço 2023’, que acontece nos dias 5, 6 e 7 de setembro, no centro histórico da capital. Ele se apresentará na noite desta terça-feira (5), no palco ‘O Guardião da Amazônia’.

Assim que pousaram no Aeroporto Eduardo Gomes, a influenciadora postou um vídeo nas redes sociais para informar que ambos chegaram bem e estavam impactados com o calor do verão amazônico.

O festival é uma realização da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). O evento é gratuito e a programação inicia as 17h.

Serão quatro atrações nacionais e 22 apresentações musicais locais, neste primeiro dia.

Redação AM POST