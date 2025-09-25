A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Caso Djidja Cardoso

Caso Didja: Defesa pede no STJ liberdade imediata de Cleusimar e Ademar após anulação de condenação no TJAM

STJ avaliará liberdade ou medidas cautelares.

Por Beatriz Silveira

25/09/2025 às 20:20 - Atualizado em 25/09/2025 às 21:25

Ver resumo

Notícias Policiais – Após a anulação da sentença condenatória pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), a defesa de Cleusimar e Ademar Cardoso ingressou, nesta quarta-feira (24), com habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ) pedindo a liberdade imediata de ambos. Cleusimar é mãe e Ademar é irmão de Djidja Cardoso, ex-sinhazinha do Boi Garantido.

PUBLICIDADE

Segundo os advogados Nauzila Campos e Wendel de Souza, a prisão é irregular porque a decisão que havia substituído a prisão preventiva foi anulada. No pedido, a defesa requer a soltura não apenas de Cleusimar e Ademar, mas também dos réus Verônica Seixas e Hatus Silveira. Em alternativa, caso o STJ não conceda a liberdade total, pedem a substituição por medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica.

Leia também: Homem é preso por agredir adolescente com quem tinha relacionamento e mantê-la em cárcere de privado em Manaus

PUBLICIDADE

O habeas corpus aponta falhas graves no processo: cerceamento de defesa, apresentação de laudos fora do prazo, ausência de laudo preliminar sobre a cetamina apreendida e recolhimento de celulares sem mandado judicial. A defesa também afirma que parte das provas não teria sido lacrada corretamente e até desapareceu, o que comprometeria a credibilidade da investigação.

Os advogados sustentam ainda que a quantidade de cetamina encontrada era ínfima, afastando a hipótese de tráfico de drogas. Classificam o procedimento como “caótico e ilegal” e dizem que a intensa exposição midiática causou danos irreparáveis à imagem de Cleusimar, que teria perdido seus salões de beleza e nem conseguiu visitar o túmulo da filha, cuja morte segue sob investigação.

O pedido aguarda análise do STJ, que decidirá se concede a liberdade imediata ou impõe medidas alternativas aos acusados.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Polícia

Homem é preso por injúria, lesão e ameaça contra ex no bairro Alvorada em Manaus

Após BO e relatos de perseguição, agressões e ameaças, Justiça decreta prisão preventiva.

há 20 minutos

Desaparecidos

Imagens de quatro desaparecidos são divulgadas em Manaus; veja como ajudar

Casos ocorreram em diferentes zonas da cidade.

há 40 minutos

Brasil

Ex-contador de Lulinha é alvo de operação contra postos ligados ao PCC

A investigação apura um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo postos de combustíveis ligados ao PCC.

há 1 hora

Manaus

Homem atropela e mata idosa durante perseguição na zona norte de Manaus

Condutor perseguia um motociclista acima do limite de velocidade e, ao jogar o carro para o acostamento, atingiu a pedestre.

há 1 hora

Pará

Câmara aprova transferência da capital do Brasil para Belém durante a COP30

Com a medida, todos os atos e despachos do presidente da República assinados durante o evento serão datados na capital paraense.

há 1 hora