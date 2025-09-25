Caso Didja: Defesa pede no STJ liberdade imediata de Cleusimar e Ademar após anulação de condenação no TJAM

Notícias Policiais – Após a anulação da sentença condenatória pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), a defesa de Cleusimar e Ademar Cardoso ingressou, nesta quarta-feira (24), com habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ) pedindo a liberdade imediata de ambos. Cleusimar é mãe e Ademar é irmão de Djidja Cardoso, ex-sinhazinha do Boi Garantido.

Segundo os advogados Nauzila Campos e Wendel de Souza, a prisão é irregular porque a decisão que havia substituído a prisão preventiva foi anulada. No pedido, a defesa requer a soltura não apenas de Cleusimar e Ademar, mas também dos réus Verônica Seixas e Hatus Silveira. Em alternativa, caso o STJ não conceda a liberdade total, pedem a substituição por medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica.

O habeas corpus aponta falhas graves no processo: cerceamento de defesa, apresentação de laudos fora do prazo, ausência de laudo preliminar sobre a cetamina apreendida e recolhimento de celulares sem mandado judicial. A defesa também afirma que parte das provas não teria sido lacrada corretamente e até desapareceu, o que comprometeria a credibilidade da investigação.

Os advogados sustentam ainda que a quantidade de cetamina encontrada era ínfima, afastando a hipótese de tráfico de drogas. Classificam o procedimento como “caótico e ilegal” e dizem que a intensa exposição midiática causou danos irreparáveis à imagem de Cleusimar, que teria perdido seus salões de beleza e nem conseguiu visitar o túmulo da filha, cuja morte segue sob investigação.

O pedido aguarda análise do STJ, que decidirá se concede a liberdade imediata ou impõe medidas alternativas aos acusados.