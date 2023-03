Assista: adolescente é arremessado e dá piruetas no ar ao atingir carro

Redação AM POST

Um adolescente de 16 anos que pilotava uma moto colidiu com a traseira de um carro, no último domingo (12), na BR-153, rodovia que liga o Distrito Federal a Anápolis, em Goiás.

De acordo com a polícia, o jovem estava fazendo a manobra conhecida como “Superman”, em que o motociclista deita em cima da moto a fim de ganhar velocidade.

Nas imagens é possível ver que, aparentemente, o condutor estava apostando um “racha” com outro motociclista, que conseguiu desviar do carro que estava na frente. Com o impacto da batida, o adolescente foi arremessado ao ar, dando piruetas.

De acordo com a Concessionária Ecovias do Araguaia, responsável pela via, o menor foi socorrido no local e encaminhado em estado grave ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Nesta terça-feira (14), o hospital informou à TV Anhanguera que o adolescente estava consciente, orientado e estável, após passar por uma cirurgia.

Segundo informações da Polícia Civil, o adolescente já havia sido autuado por dirigir sem Carteira Nacional de Habilitação. Na época, foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por crime de trânsito e a mãe dele foi responsabilizada.