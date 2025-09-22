5 séries de romances para quem amou O Verão Que Mudou Minha Vida

Cinema – Se você maratonou O Verão Que Mudou Minha Vida, da Prime Video, e ainda sente falta dos dilemas de Belly entre Conrad e Jeremiah, há boas notícias: outras séries também exploram romances intensos, triângulos amorosos e conflitos emocionantes que prometem prender a atenção do público. Da comédia romântica brasileira ao drama sobrenatural, passando por romances de época e histórias juvenis, conheça cinco produções que podem preencher esse vazio.

Minha Vida com a Família Walter — Netflix

A produção acompanha Jackie Howard (Nikki Rodriguez), que após perder a família em um acidente, se muda para o Colorado e passa a conviver com os dez filhos da nova tutora. Entre luto, descobertas e adaptação à vida rural, ela se vê dividida entre Alex (Ashby Gentry) e Cole (Noah LaLonde). A série, repleta de triângulos amorosos e emoção, lançou sua segunda temporada em agosto de 2025.

Os Bucaneiros — Apple TV+

Para quem prefere romances de época, a série ambientada em 1870 mistura paixão, intrigas e disputas sociais. A trama acompanha Nan St. George e suas amigas em busca de casamentos vantajosos entre nobres ingleses. Com duas temporadas já lançadas, a produção ainda aguarda confirmação da terceira. Os Bucaneiros combina drama histórico e emoção, cativando fãs de narrativas clássicas.

Maxton Hall — Prime Video

Baseada nos livros de Mona Kasten, a série acompanha Ruby Bell em uma escola de elite alemã, onde seu destino cruza com o milionário James Beaufort. O romance segue o estilo enemies to lovers, recheado de segredos e conflitos. A segunda temporada estreia em 7 de novembro de 2025, prometendo ainda mais tensão e paixão entre os protagonistas.

De Volta aos 15 — Netflix

Inspirada nos livros de Bruna Vieira, a produção brasileira traz Anita (interpretada por Maísa e Camila Queiroz) redescobrindo a adolescência após voltar ao passado. Entre Fabrício (João Guilherme/Bruno Montaleone) e Joel (Antônio Carrara/Gabriel Stauffer), ela vive um triângulo amoroso cheio de nostalgia, humor e emoção. A série já conta com três temporadas disponíveis.

The Vampire Diaries — HBO Max

Clássico dos romances adolescentes, a trama acompanha Elena Gilbert (Nina Dobrev) dividida entre os irmãos vampiros Damon (Ian Somerhalder) e Stefan (Paul Wesley). Finalizada em 2017 após oito temporadas, a série consolidou-se como referência em triângulos amorosos, misturando romance, drama e elementos sobrenaturais que ainda encantam novas gerações.

Romances para todos os gostos

Seja nas paixões intensas de Maxton Hall, no drama histórico de Os Bucaneiros ou nas emoções nostálgicas de De Volta aos 15, essas séries oferecem diferentes formas de explorar o amor adolescente e suas complicações. Segundo o Portal Metrópoles, para quem sentiu saudade do triângulo amoroso de O Verão Que Mudou Minha Vida, são opções perfeitas para mergulhar em novas histórias cheias de dilemas, emoção e reviravoltas.