A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Cinema

Amanda Seyfried confirma que “Mamma Mia 3!” vai acontecer

Atriz revelou em entrevista durante o Festival de Toronto que a aguardada sequência já está em desenvolvimento e pode trazer respostas sobre a paternidade de Sophie

Por michael

10/09/2025 às 13:34

Ver resumo
Mamma Mia 3

Amanda Seyfried confirma que “Mamma Mia 3!” vai acontecer – Foto: reprodução do Instagram

Cinema – Amanda Seyfried, 39 anos, confirmou que “Mamma Mia 3!” vai realmente acontecer. Durante uma entrevista ao site americano Deadline, concedida no Festival de Toronto, a atriz tentou despistar a pergunta sobre a sequência, mas acabou entregando que o projeto já está em andamento. A revelação reacende a expectativa dos fãs que acompanham a franquia desde 2008.

PUBLICIDADE

O retorno de uma franquia de sucesso

O primeiro filme, lançado em 2008, conquistou bilheterias ao redor do mundo com a trilha sonora do grupo sueco ABBA. Dez anos depois, em 2018, “Mamma Mia: Lá Vamos Nós de Novo!” trouxe a continuação da história, revelando a morte de Donna, personagem de Meryl Streep, e acompanhando Sophie em sua gravidez. Agora, a terceira parte promete novas revelações, especialmente sobre o mistério do verdadeiro pai da protagonista.

O que já sabemos sobre o novo filme

Em entrevistas recentes, Pierce Brosnan adiantou que os fãs podem finalmente ter respostas sobre a paternidade de Sophie. “Eu sei quem ele é, mas não quero ser um estraga-prazeres”, declarou ao The Hollywood Reporter. Já Meryl Streep afirmou em 2024 que os produtores estudavam formas de trazer sua personagem de volta, reacendendo as esperanças do público.

PUBLICIDADE

Seyfried também compartilhou um desejo pessoal: ver a cantora Sabrina Carpenter interpretando sua filha na trama, embora essa participação ainda não esteja confirmada.

De “Wicked” a “Mamma Mia”

Segundo o Portal CNN, a atriz contou ainda que, em 2018, o estúdio optou por lançar “Mamma Mia 2” no lugar de “Wicked”, filme que só estreou em 2024 e se tornou vencedor do Oscar. “Eles só poderiam fazer um filme grande na ocasião, e a gente acabou entrando nesse ritmo também”, explicou Seyfried.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Brasil

Fux cita incompetência do STF para julgar ação contra Bolsonaro

Julgamento entrou no quarto dia.

há 9 minutos

Curiosidades

Por que algumas pessoas não sentem dor, e isso não é um superpoder

A insensibilidade congênita à dor (CIPA) parece vantajosa, mas é uma condição rara e perigosa que revela caminhos para analgésicos sem opioides

há 9 minutos

Curiosidades

A história da menstruação: do Antigo Egito aos absorventes modernos

Da medicina ancestral cheia de tabus ao controle menstrual contemporâneo — uma jornada cheia de invenções, mitos e avanços sociais

há 14 minutos

Amazonas

Ipaam lança Plano de Ação para Monitoramento Ambiental e Áreas Protegidas para 2025-2028

Plano, já disponível no site do órgão, estabelece diretrizes para fiscalização mais efetiva, inovação tecnológica e integração das informações ambientais.

há 20 minutos

Curiosidades

Cometa interestelar 3I/ATLAS: a visita rara que está revelando segredos do universo

Terceiro objeto confirmado vindo de fora do Sistema Solar, 3I/ATLAS exibe composição incomum e cria expectativa na comunidade científica

há 22 minutos