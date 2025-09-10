Amanda Seyfried confirma que “Mamma Mia 3!” vai acontecer

Cinema – Amanda Seyfried, 39 anos, confirmou que “Mamma Mia 3!” vai realmente acontecer. Durante uma entrevista ao site americano Deadline, concedida no Festival de Toronto, a atriz tentou despistar a pergunta sobre a sequência, mas acabou entregando que o projeto já está em andamento. A revelação reacende a expectativa dos fãs que acompanham a franquia desde 2008.

O retorno de uma franquia de sucesso

O primeiro filme, lançado em 2008, conquistou bilheterias ao redor do mundo com a trilha sonora do grupo sueco ABBA. Dez anos depois, em 2018, “Mamma Mia: Lá Vamos Nós de Novo!” trouxe a continuação da história, revelando a morte de Donna, personagem de Meryl Streep, e acompanhando Sophie em sua gravidez. Agora, a terceira parte promete novas revelações, especialmente sobre o mistério do verdadeiro pai da protagonista.

O que já sabemos sobre o novo filme

Em entrevistas recentes, Pierce Brosnan adiantou que os fãs podem finalmente ter respostas sobre a paternidade de Sophie. “Eu sei quem ele é, mas não quero ser um estraga-prazeres”, declarou ao The Hollywood Reporter. Já Meryl Streep afirmou em 2024 que os produtores estudavam formas de trazer sua personagem de volta, reacendendo as esperanças do público.

Seyfried também compartilhou um desejo pessoal: ver a cantora Sabrina Carpenter interpretando sua filha na trama, embora essa participação ainda não esteja confirmada.

De “Wicked” a “Mamma Mia”

Segundo o Portal CNN, a atriz contou ainda que, em 2018, o estúdio optou por lançar “Mamma Mia 2” no lugar de “Wicked”, filme que só estreou em 2024 e se tornou vencedor do Oscar. “Eles só poderiam fazer um filme grande na ocasião, e a gente acabou entrando nesse ritmo também”, explicou Seyfried.

