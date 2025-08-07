A notícia que atravessa o Brasil!

Atriz de “Wandinha” antecipa surpresas da 2ª temporada e revela bastidores intensos

Emma Myers, intérprete de Enid, fala sobre cenas desafiadoras, parcerias no set e promete reviravoltas marcantes nos próximos episódios da série da Netflix

Por michael

07/08/2025 às 14:06 - Atualizado em 07/08/2025 às 14:10

2ª temporada de Wandinha

Atriz de “Wandinha” antecipa surpresas da 2ª temporada e revela bastidores intensos – Foto: reprodução da Netflix

Cinema – A segunda temporada de “Wandinha” estreou nesta quarta-feira (6/8), trazendo os primeiros episódios que já agitam os fãs da produção. A atriz Emma Myers, que vive a lobisomem Enid Sinclair, comentou o que esperar da Parte 2, prevista para 3 de setembro, e compartilhou os bastidores ao lado de Jenna Ortega e do diretor Tim Burton.

Expectativas para os próximos episódios da série

Segundo Emma Myers, os novos capítulos da 2ª temporada de “Wandinha” trarão momentos intensos e marcantes. Em entrevista ao Hollywood Reporter, a atriz descreveu o sexto episódio como um dos mais difíceis de sua carreira.

“Vai ser uma loucura! O sexto episódio tem algumas das coisas mais difíceis que eu já tive que fazer em tela. Foi genuinamente uma das experiências mais estressantes, porque eu queria que tudo fosse muito bom”, contou.

A atriz também comentou que o sétimo episódio traz uma mudança inesperada de direção na história, surpreendendo até mesmo o elenco.

“Você acha que vai seguir um caminho e depois segue outro. Tudo acaba da maneira mais perfeita possível. Foi uma alegria e uma loucura ler aqueles roteiros um por um”, completou.

Lady Gaga chega como nova personagem

Embora Myers tenha evitado spoilers, ela deixou escapar indícios sobre uma aguardada novidade da Parte 2: a estreia de Lady Gaga. Confirmada pela Netflix, a cantora viverá Rosaline Rotwood, uma professora lendária da Escola Nunca Mais, que promete abalar a rotina da protagonista com seu passado enigmático.

A personagem ainda não apareceu nos episódios já lançados e fará sua estreia na segunda metade da temporada, que chega em setembro.

Bastidores com Jenna Ortega e Tim Burton

Segundo o Portal Leo Dias, Emma Myers revelou como foi voltar ao set da série após o sucesso da primeira temporada. Segundo ela, a experiência de reencontro com colegas e direção foi acolhedora e leve.

“Todo mundo é tão legal. Eu me sinto tão à vontade no set. Quando voltei, fiquei tão animada porque conheço todo mundo. Vai ser moleza voltar a fazer isso e realmente foi”, disse.

Ela também fez elogios ao diretor Tim Burton, descrevendo-o como “um tio divertido e louco”, além de destacar a dedicação da colega Jenna Ortega:

“A Jenna e eu temos um relacionamento ótimo. Adoro trabalhar com ela. Ela dá tudo de si. Mesmo quando seu rosto está inexpressivo, é incrível o quanto ela transmite. Ela é muito talentosa”, completou.

Uma temporada mais profunda e sarcástica

A 2ª temporada de “Wandinha” vem sendo celebrada pelo aprofundamento das tramas e maior carga emocional nos relacionamentos entre os personagens. Com a chegada de novos nomes ao elenco e o retorno da família Addams, a série promete ainda mais sarcasmo, mistério e ação.

A renovação para a 3ª temporada foi anunciada antes mesmo da estreia da 2ª, reforçando o sucesso e o impacto global da produção, especialmente entre o público jovem.

Veja também: Trailer da 2ª temporada de Wandinha revela ameaças, visões sombrias e dilemas emocionais

Por: Mayara Leite – estudante de jornalismo.

