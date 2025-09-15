Casamento às Cegas Brasil 5: Após um “fora” inesperado, conheça os casais que ficaram noivos na nova temporada do reality da Netflix

Cinema – A quinta temporada de Casamento às Cegas Brasil estreou na Netflix com uma proposta inédita: todos os participantes têm mais de 50 anos. Rebatizada de Casamento às Cegas Brasil: Nunca é Tarde, a edição mostra que o amor pode surgir em qualquer fase da vida — e já entregou romance, emoção, intrigas e até um “fora” no primeiro encontro.

A primeira leva de episódios, já disponível na plataforma, revelou cinco casais que ficaram noivos nas cabines e seguiram para a lua de mel, além de uma dupla que se desfez assim que se conheceram pessoalmente.

Nívia e Ricardo: emoção à primeira vista

A conexão entre Nívia e Ricardo foi imediata. Viúva, ela se surpreendeu com a coincidência de o novo pretendente ter o mesmo nome do marido falecido. Ricardo, uruguaio que nunca se casou, se emocionou ao ser pedido em casamento em espanhol. O primeiro encontro confirmou o clima de paixão: “Eu sinto que encontrei uma possibilidade de amor para a vida inteira”, disse Nívia.

Lica e Leonardo: escolha pelo coração

Dividida entre dois pretendentes, Lica escolheu Leonardo, com quem compartilhou experiências semelhantes de casamentos na juventude. O pedido veio acompanhado de uma rosa e um pingente, e o encontro terminou com beijos calorosos. “Ele é delicioso, tudo o que eu queria para mim”, declarou Lica.

Silvia e Rivo: drama, tretas e reconciliação

Silvia chegou a romper com Rivo para dar espaço a outra participante, mas voltou atrás e pediu desculpas. Após momentos tensos entre os colegas e até acusações de falta de caráter, Rivo se rendeu e fez o pedido oficial. O encontro foi marcado por empolgação: “Põe logo essa aliança antes que eu desista”, brincou Silvia.

Lucielma e Mário Roberto: amor com pé na capoeira

Desde a primeira conversa, Lucielma e o capoeirista Mário Roberto sentiram forte sintonia. Apesar de receios sobre estilo de vida e roupas, ela tomou a iniciativa do pedido. No encontro, a conexão ficou ainda mais evidente.

Aidê e Edmilson: poesia e química

Unidos pela arte, Aidê e Edmilson encantaram o público com trocas de presentes e poemas. O pedido de casamento foi aceito com emoção, e o primeiro beijo confirmou a química. “O beijo se encaixou e deu vontade de beijar mais”, revelou Aidê.

Luciana e Mário Sérgio: o “fora” que surpreendeu

O casal que parecia promissor terminou em decepção. Após trocas intensas e até presentes, Luciana pediu Mário Sérgio em casamento, mas o encontro trouxe uma reviravolta: ele recusou e saiu sem olhar para trás, deixando a gerente de marketing atônita. “Primeira vez que um homem saiu correndo de mim assim”, disse ela.

Uma edição diferente e madura

De acordo com o Portal Adoro Cinema, com os diálogos mais reflexivos e histórias de vida diversas, a edição mostra como o reality se adapta a novos públicos sem perder o charme de sempre. O que vem na fase da lua de mel promete ainda mais emoção, conflitos e reviravoltas.

Por: Mayara Leite – Redatora seo On