Cinema

Crepúsculo | Relançamento da saga ganha pôster inédito para exibição nos cinemas

Em comemoração aos 20 anos da publicação do primeiro livro, franquia volta às telonas dos EUA em outubro

Por michael

28/08/2025 às 14:53

relançamento da saga Crepúsculo

Crepúsculo | Relançamento da saga ganha pôster inédito para exibição nos cinemas – Foto: reprodução do Instagram

Cinema – O fenômeno adolescente que marcou uma geração está de volta às telonas. A saga Crepúsculo, baseada na obra de Stephenie Meyer, ganhará um relançamento nos cinemas dos Estados Unidos a partir de outubro de 2025. Para marcar a novidade, foi divulgado um pôster inédito que traz os protagonistas Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner, acompanhado do slogan: “O para sempre começa outra vez”.

Celebração dos 20 anos da série literária

O retorno da franquia faz parte das celebrações pelos 20 anos da publicação do primeiro livro da série literária, lançada em 2005 e transformada em fenômeno cultural mundial. Desde sua estreia em 2008, Crepúsculo arrecadou mais de US$ 3,36 bilhões em bilheteria global e consolidou seus três protagonistas como estrelas de Hollywood.

Trama de amor e conflitos sobrenaturais

A história acompanha o romance entre Bella Swan e Edward Cullen, que vivem um relacionamento conturbado em meio a uma guerra milenar entre vampiros e lobos. Além da história de amor, o triângulo com Jacob Black se tornou uma das marcas registradas da saga, conquistando fãs ao redor do mundo.

Elenco, direção e legado da franquia

Dirigidos por Catherine Hardwicke, Chris Weitz, David Slade e Bill Condon, os filmes reuniram um elenco que inclui nomes como Ashley Greene, Dakota Fanning, Michael Sheen e Bryce Dallas Howard. A repercussão da saga não só impulsionou carreiras, como também abriu espaço para adaptações semelhantes que buscaram repetir seu impacto cultural.

Onde assistir e expectativa dos fãs

De acordo com o Portal Omelete, enquanto os fãs aguardam a estreia especial nos cinemas norte-americanos, toda a franquia segue disponível nos catálogos da Netflix, Mercado Play, Telecine e Prime Video, permitindo revisitar o universo que continua a conquistar novas gerações.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

