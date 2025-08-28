Crepúsculo | Relançamento da saga ganha pôster inédito para exibição nos cinemas

Cinema – O fenômeno adolescente que marcou uma geração está de volta às telonas. A saga Crepúsculo, baseada na obra de Stephenie Meyer, ganhará um relançamento nos cinemas dos Estados Unidos a partir de outubro de 2025. Para marcar a novidade, foi divulgado um pôster inédito que traz os protagonistas Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner, acompanhado do slogan: “O para sempre começa outra vez”.

PUBLICIDADE

Celebração dos 20 anos da série literária

O retorno da franquia faz parte das celebrações pelos 20 anos da publicação do primeiro livro da série literária, lançada em 2005 e transformada em fenômeno cultural mundial. Desde sua estreia em 2008, Crepúsculo arrecadou mais de US$ 3,36 bilhões em bilheteria global e consolidou seus três protagonistas como estrelas de Hollywood.

Trama de amor e conflitos sobrenaturais

A história acompanha o romance entre Bella Swan e Edward Cullen, que vivem um relacionamento conturbado em meio a uma guerra milenar entre vampiros e lobos. Além da história de amor, o triângulo com Jacob Black se tornou uma das marcas registradas da saga, conquistando fãs ao redor do mundo.

PUBLICIDADE

Elenco, direção e legado da franquia

Dirigidos por Catherine Hardwicke, Chris Weitz, David Slade e Bill Condon, os filmes reuniram um elenco que inclui nomes como Ashley Greene, Dakota Fanning, Michael Sheen e Bryce Dallas Howard. A repercussão da saga não só impulsionou carreiras, como também abriu espaço para adaptações semelhantes que buscaram repetir seu impacto cultural.

Onde assistir e expectativa dos fãs

De acordo com o Portal Omelete, enquanto os fãs aguardam a estreia especial nos cinemas norte-americanos, toda a franquia segue disponível nos catálogos da Netflix, Mercado Play, Telecine e Prime Video, permitindo revisitar o universo que continua a conquistar novas gerações.

Veja também: “Thunderbolts” chega ao streaming; saiba onde assistir

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On