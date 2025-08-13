Crítica: Crepúsculo

Cinema – O fenômeno Crepúsculo, saga literária de Stephenie Meyer, conquistou milhões de leitores e fãs ao redor do mundo. Com a adaptação para o cinema, a expectativa era grande, mas o resultado divide opiniões. O longa consegue brilhar nas bilheterias, mas nem sempre empolga quem esperava ver a magia dos livros ganhar vida na tela grande.

Um filme com lampejos de cinema

O filme não é ruim, na verdade, supera as impressões deixadas pelos primeiros trailers, mas ainda carrega uma aparência de telefilme. Há momentos de destaque, como a sequência inicial em que um veadinho é perseguido na floresta, que mostram que há potencial para o bom cinema. Esse primeiro contato com as florestas de Forks já anuncia que nem tudo ali é tão inocente quanto parece.

PUBLICIDADE

Chegada de Bella em Forks

Do outro lado dos Estados Unidos, a adolescente Isabella “Bella” Swan (Kristen Stewart) se despede da mãe, que agora vive viajando com o novo marido, um jogador de beisebol. Bella se muda para a casa do pai, com quem mantém um relacionamento distante. Se antes conseguia passar despercebida, em Forks ela rapidamente se torna assunto na escola.

O mistério dos Cullen

É nesse clima de “primeiro dia de aula” que conhecemos os Cullen, filhos adotivos do Dr. Carlisle (Peter Facinelli). Extremamente pálidos, ricos e reservados, eles se diferenciam de todos os outros alunos. Bella se interessa pelo único solitário do grupo, Edward Cullen (Robert Pattinson), e acaba dividindo com ele a bancada nas aulas de biologia. A amizade entre eles rapidamente se transforma em algo mais intenso.

PUBLICIDADE

Romance e mistério

Bella logo descobre, graças a uma pesquisa no Google, que Edward é um vampiro. Esse conhecimento apenas aumenta a curiosidade e o fascínio que sente por ele. Mas surge a grande questão central da trama: como uma jovem mortal vai conviver com um vampiro de poderes sobre-humanos? Paralelamente, outro mistério ronda a cidade: quem está atacando os moradores e sugando seu sangue?

Continuidade garantida

O filme deixa ganchos claros para a continuação, Lua Nova, cuja produção foi confirmada logo após o sucesso inicial de Crepúsculo nas bilheterias norte-americanas. A nova fase traz mudanças nos bastidores, como a chegada do cineasta Chris Weitz, substituindo Catherine Hardwicke, prometendo cenários mais elaborados e um orçamento maior para os efeitos fantásticos.

PUBLICIDADE

Vampiros reinventados

Crepúsculo não segue a tradição clássica de vampiros. Regras antigas, como a inexistência de reflexo em espelhos ou o medo de cruzes e da luz do sol, são deixadas de lado. Os vampiros da franquia brilham sob o sol, têm pele reluzente como diamantes e ganham um toque de glamour. Mantém-se a rivalidade com lobos e a curiosa predileção pelo beisebol, enquanto a inevitável mordida no pescoço se transforma em símbolo do romance adolescente.

Experiência de cinema no Brasil

O Portal Omelete, deixa um alerta à Paris Filmes, distribuidora do longa no Brasil: é impossível tratar um dos lançamentos mais aguardados do ano em salas com sistema de som ultrapassado e interrupções constantes do público. A experiência de assistir ao filme é prejudicada por chiados no áudio e pessoas entrando e saindo da sala, distraindo quem busca imersão na história.

PUBLICIDADE

Crepúsculo brilha nas bilheterias e captura a essência romântica dos livros, mas ainda deixa a desejar em alguns aspectos cinematográficos. Para os fãs da saga, vale conferir; para os que esperam um filme independente e visualmente surpreendente, é preciso ajustar as expectativas.

Veja também: Jogos Vorazes – A Esperança: O Final l Critica

Por: Mayara Leite – estudante de jornalismo.