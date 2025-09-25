A notícia que atravessa o Brasil!

Cinema

Deborah Secco entrega prévia de “Bruna Surfistinha 2”

Atriz volta a viver Rachel Pacheco após mais de dez anos

Por Mayara Leite - Redatora Seo On

25/09/2025 às 10:57 - Atualizado em 25/09/2025 às 10:58

Bruna Surfistinha 2

Deborah Secco entrega prévia de “Bruna Surfistinha 2” – Foto: reprodução das redes sociais

Cinema – A atriz Deborah Secco, de 45 anos, confirmou o início das filmagens de Bruna Surfistinha 2 e movimentou as redes sociais ao compartilhar uma prévia do roteiro do novo longa. “Que comecem os trabalhos”, escreveu a atriz ao mostrar a capa do documento, onde aparecem os créditos de criação, direção e roteiro.

O anúncio marca o retorno de Secco ao papel que marcou sua carreira no cinema, ao interpretar Raquel Pacheco, a jovem de classe média que se tornou conhecida em todo o país como Bruna Surfistinha.

Direção e roteiro do novo filme

O longa está sendo desenvolvido por Marcus Baldini, Mariana Bardan e Eduardo Melo, com direção assinada por Baldini e roteiro de Bardan e Melo. A equipe criativa é a mesma que já tinha se aproximado do universo da personagem no primeiro filme, lançado em 2011, o que reforça a expectativa de uma produção fiel à essência da história.

Embora ainda não tenham sido revelados detalhes da trama, a nova sequência promete dar continuidade à jornada de Bruna Surfistinha, agora sob uma perspectiva atualizada, mais de uma década após o primeiro sucesso.

Sucesso do primeiro filme

Lançado em 2011, Bruna Surfistinha foi inspirado no bestseller literário “O Doce Veneno do Escorpião: o Diário de uma Garota de Programa”, autobiografia de Raquel Pacheco. O filme retrata sua trajetória ao sair de casa e decidir se tornar garota de programa, transformando-se rapidamente em uma figura pública e polêmica, que dominou a mídia e debates sociais na época.

A produção conquistou bilheteria expressiva e firmou Deborah Secco como uma das atrizes mais versáteis e intensas do cinema brasileiro, recebendo elogios da crítica pela entrega ao papel.

Expectativas para a sequência

A confirmação da sequência reacende a curiosidade do público sobre como será retratada a nova fase da personagem e quais debates atuais serão incorporados à narrativa. A obra deve dialogar com temas contemporâneos, como redes sociais, exposição na internet e transformações nas discussões sobre sexualidade e autonomia feminina.

Segundo o Portal CNN, enquanto mais informações não são divulgadas, fãs seguem ansiosos para acompanhar o retorno de Deborah Secco ao papel que marcou uma geração e abriu discussões profundas sobre moralidade, liberdade e preconceito no Brasil.

