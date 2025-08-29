“(Des)controle”: filme sobre alcoolismo com Carolina Dieckmann ganha trailer

Cinema – O primeiro trailer de “(Des)controle”, novo filme estrelado por Carolina Dieckmann, foi divulgado nesta quinta-feira (28). O longa é dirigido por Rosane Svartman em parceria com Carol Minêm e tem estreia marcada para 13 de novembro nos cinemas brasileiros.

Carolina Dieckmann vive escritora em luta contra o alcoolismo

Na trama, Dieckmann interpreta Kátia Klein, uma escritora que, após 15 anos de sobriedade, decide voltar a beber em meio a um período conturbado em sua vida pessoal e profissional. A decisão desencadeia uma dolorosa recaída no alcoolismo, expondo as consequências dessa dependência para ela e sua família.

Inspirado em histórias reais, o filme busca retratar com profundidade os efeitos do alcoolismo, não apenas no indivíduo, mas também nos vínculos afetivos e profissionais ao seu redor.

Elenco reúne grandes nomes do cinema nacional

Além de Carolina Dieckmann, o elenco conta com Irene Ravache e Daniel Filho no papel dos pais da protagonista; Caco Ciocler como ex-marido; Júlia Rabello interpretando a melhor amiga e agente de Kátia; e os atores Stefano Agostini e Rafael Fuchs Müller, que vivem os filhos da escritora.

Bastidores e roteiro

Segundo o Portal CNN, o argumento do longa é assinado por Iafa Britz, que também divide o roteiro com Felipe Sholl, com colaborações de Bia Crespo e Gabriel Meyohas. A supervisão ficou a cargo de Rosane Svartman.

“(Des)controle” promete unir emoção e reflexão, colocando em debate a fragilidade das relações humanas diante da dependência química.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On