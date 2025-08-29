A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Cinema

“(Des)controle”: filme sobre alcoolismo com Carolina Dieckmann ganha trailer

Longa dirigido por Rosane Svartman chega aos cinemas em novembro e aborda os impactos da dependência do álcool

Por michael

29/08/2025 às 13:46 - Atualizado em 29/08/2025 às 13:47

Ver resumo

Cinema – O primeiro trailer de “(Des)controle”, novo filme estrelado por Carolina Dieckmann, foi divulgado nesta quinta-feira (28). O longa é dirigido por Rosane Svartman em parceria com Carol Minêm e tem estreia marcada para 13 de novembro nos cinemas brasileiros.

PUBLICIDADE

Carolina Dieckmann vive escritora em luta contra o alcoolismo

Na trama, Dieckmann interpreta Kátia Klein, uma escritora que, após 15 anos de sobriedade, decide voltar a beber em meio a um período conturbado em sua vida pessoal e profissional. A decisão desencadeia uma dolorosa recaída no alcoolismo, expondo as consequências dessa dependência para ela e sua família.

Inspirado em histórias reais, o filme busca retratar com profundidade os efeitos do alcoolismo, não apenas no indivíduo, mas também nos vínculos afetivos e profissionais ao seu redor.

(Des)controle filme

“(Des)controle”: filme sobre alcoolismo com Carolina Dieckmann ganha trailer – Foto: reprodução do Youtube

Elenco reúne grandes nomes do cinema nacional

Além de Carolina Dieckmann, o elenco conta com Irene Ravache e Daniel Filho no papel dos pais da protagonista; Caco Ciocler como ex-marido; Júlia Rabello interpretando a melhor amiga e agente de Kátia; e os atores Stefano Agostini e Rafael Fuchs Müller, que vivem os filhos da escritora.

PUBLICIDADE

Bastidores e roteiro

Segundo o Portal CNN, o argumento do longa é assinado por Iafa Britz, que também divide o roteiro com Felipe Sholl, com colaborações de Bia Crespo e Gabriel Meyohas. A supervisão ficou a cargo de Rosane Svartman.

“(Des)controle” promete unir emoção e reflexão, colocando em debate a fragilidade das relações humanas diante da dependência química.

Veja também: Netflix revela teaser e data de estreia do filme “Caramelo”

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Amazonas

Prefeitura de Manaus divulga resultado preliminar do PSS para vacinadores da campanha antirrábica

Seleção temporária oferta 300 vagas; candidatos podem entrar com recurso até 2 de setembro.

há 46 segundos

Manaus

Princípio de incêndio atinge CMEI na Zona Leste de Manaus; Assista

Chamas foram contidas rapidamente com uso de extintores antes da chegada dos bombeiros.

há 13 minutos

Amazonas

Estudantes da zona Leste de Manaus participam de palestra sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente

Iniciativa aproximou o Judiciário da comunidade escolar e reforçou a importância da cidadania entre os jovens

há 18 minutos

Brasil

Operação no Amapá flagra garimpo ilegal de ouro no Rio Vila Nova

A ação contou com apoio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

há 21 minutos

Amazonas

Glocal Amazônia abre segundo dia com yoga, oficinas culturais e debates sobre comunicação responsável

Evento em Manaus reúne escolas e universidades em manhã de atividades sobre sustentabilidade, cultura periférica e bem-estar

há 26 minutos