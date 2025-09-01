A notícia que atravessa o Brasil!

Cinema

Disney anuncia data de lançamento de “A Era do Gelo 6”

Franquia retorna com “A Era do Gelo: Ponto de Ebulição” e leva Manny, Sid e Diego ao “Mundo Perdido”

01/09/2025 às 13:27

A Era do Gelo 6

Disney anuncia data de lançamento de “A Era do Gelo 6” – Foto: reprodução da Disney+

Cinema – Durante o evento Destination D23, realizado em Orlando no fim de semana, a Disney confirmou oficialmente o sexto filme da franquia A Era do Gelo. Intitulado Ice Age: Boiling Point (em português, A Era do Gelo: Ponto de Ebulição), o longa tem estreia marcada para 5 de fevereiro de 2027, reunindo os personagens clássicos em uma nova aventura.

Anúncio oficial: quando, onde e o título confirmado

No palco do Destination D23, a Disney e o estúdio 20th Century Animation revelaram o título e a data de estreia do novo capítulo da saga. O anúncio confirmou o retorno de nomes conhecidos do público e colocou o filme na janela de lançamentos do início de 2027, acendendo a expectativa dos fãs pela continuação da saga que estreou em 2002.

Sinopse: Manny, Sid e Diego exploram o “Mundo Perdido”

A sinopse divulgada indica que Manny, Sid, Diego e seus amigos partirão para regiões inóspitas do chamado Mundo Perdido, onde enfrentarão perigos e situações inéditas para a turma. A promessa é combinar a aventura com o humor característico da série, mantendo o tom familiar que conquistou diferentes gerações.

Estúdio e produção: o time por trás do filme

De acordo com o Portal Leo Dias, a produção fica a cargo do 20th Century Animation, parceiro de longa data da Disney na franquia. Embora detalhes sobre direção, elenco de dublagem e equipe técnica não tenham sido totalmente divulgados no evento, a presença do estúdio sinaliza continuidade na linha estética e narrativas já conhecidas dos capítulos anteriores.

O legado da franquia e a expectativa do público

Desde o primeiro filme, a série A Era do Gelo se tornou referência em animação familiar, somando bilheterias expressivas e personagens icônicos. O anúncio de um novo título reacende o interesse de fãs antigos e atrai nova audiência — especialmente por trazer de volta personagens que viraram símbolos culturais dentro do universo das animações.

O que esperar até a estreia

Entre agora e fevereiro de 2027, o público deve acompanhar a divulgação de trailers, pôsteres e eventuais novidades sobre o elenco e roteiristas. Campanhas promocionais e exibições em festivais ou eventos temáticos podem anteceder a estreia, aumentando o engajamento das audiências nacionais e internacionais.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

