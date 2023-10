Estreias do cinema do mês de Outubro 2023

Cinema- O mês de outubro está chegando e com ele diversas promessas do cinema, de grandes franquias de terror e novas versões a filmes infantis, confira a programação de filmes para o próximo mês:

Observação: As datas de lançamento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Estreias Cinematográficas em Outubro de 2023

Freelancer

Este é o primeiro destaque entre as estreias cinematográficas em outubro de 2023. Pierre Morel, conhecido por dirigir filmes de ação como “Busca Implacável” e “B-13”, agora coloca John Cena no papel de um ex-agente das forças especiais que concorda em proteger uma jornalista durante uma entrevista com um ditador. No entanto, um golpe militar ocorre, forçando a dupla a fugir para a selva e lutar pela sobrevivência. Previsto para estrear na primeira semana de outubro.

Kraven – O Caçador

Corrida pelas ruas? Verificação. Um homem aleatório ganhando poderes após ser infectado por algo? Verificação. Um ator consagrado interpretando um vilão misterioso? Verificação. “Kraven – O Caçador” parece seguir a fórmula para o sucesso, à semelhança de “Venom” e “Morbius”, mesmo que o projeto pareça carente de originalidade. Aaron Taylor-Johnson assume o papel principal, e J. C. Chandor (diretor de “Operação Fronteira”) está na direção. Lançamento previsto para o dia 05 de outubro.

Pacto com o Demônio – Não Diga que Ele Não Te Avisou

O título é longo e pouco inspirado, mas “Pacto com o Demônio” é uma produção norueguesa que, pelo trailer, parece oferecer uma dose generosa de clichês, talvez mais do que “O Exorcista do Papa” conseguiu. A trama gira em torno de uma jovem em busca de suas origens após ter sido abandonada quando criança em um cemitério com símbolos satânicos. Conforme ela se aproxima das respostas, um espírito malévolo a aconselha a partir. Se esse filme for diretamente para streaming, não será surpresa.

Patrulha Canina – Um Filme Superpoderoso

Esta é para a garotada! “Patrulha Canina – Um Filme Superpoderoso” é mais um capítulo dessa franquia fenomenal. Um meteoro mágico colide com a cidade de Adventure City, concedendo poderes aos filhotes da Patrulha Canina, transformando-os em Super Filhotes. A alegria de Skye com seus novos poderes logo se transforma em desafio quando o arqui-inimigo dos filhotes, Humdinger, escapa da prisão e se junta a Victoria Vance, uma cientista obcecada por meteoros, determinada a roubar seus poderes. A direção é de Cal Brunker, e a data de lançamento prevista é 05 de outubro.

O Exorcista (2023)

Essencialmente, esta é uma sequência do clássico de 1973. David Gordon Green assume a direção, substituindo William Friedkin, e Ellen Burstyn reprisa seu papel como Chris MacNeil, mãe de Regan. Em uma entrevista, ela mencionou ter recusado inicialmente a oferta, mas depois voltou atrás quando a oferta foi dobrada. Ela está curiosa sobre o resultado, mas teme que o filme seja decepcionante.

Férias Trocadas

Esta comédia nacional merece destaque devido à presença de Edmilson Filho (de “Cine Holliúdy”). No elenco, também estão Carol Castro, Aline Campos e o diretor Bruno Barreto. A trama segue Zé, proprietário de uma escolinha de futebol, que ganha uma viagem internacional para toda a família em uma rifa. No entanto, uma confusão ocorre quando eles se hospedam no lugar errado, resultando em férias trocadas entre duas famílias muito diferentes. Pode ser uma comédia típica, mas quem sabe não nos surpreenda positivamente.

Thug

Se você gosta de pancadaria com Liam Neeson, “Thug” chega aos cinemas em 19 de outubro. O filme conta a história de um gângster que tenta se reconectar com seus filhos e consertar os erros do passado, mas logo se vê novamente envolvido no submundo do crime. O diretor Hans Petter Moland já trabalhou com o veterano ator em “Vingança a Sangue Frio”.

Meu Nome é Gal

Este projeto nacional, aguardado desde 2018, é uma cinebiografia de uma das maiores cantoras do país. Sophie Charlotte interpreta a protagonista, Gal Costa, e descreve a personagem como um ícone de resistência em várias áreas, incluindo moda, comportamento e arte. O filme é dirigido pela dupla Lo Politi e Dandara Ferreira, e a previsão de lançamento é para 19 de outubro.

O Sequestro do Voo 375

Baseado em uma história real ocorrida no Brasil em 1988, este filme narra um incidente em que um tratorista desempregado sequestra um avião da VASP e força o piloto a derrubá-lo no Palácio do Planalto, culpando o presidente pela crise econômica do país. Marcus Baldini, conhecido por dirigir “Bruna Surfistinha”, assume a direção, e o filme tem estreia prevista para o dia 19 de outubro.

Assassinos da Lua das Flores

Outro destaque entre as estreias de outubro de 2023, “Assassinos da Lua das Flores” é um épico baseado em uma história real, dirigido por Martin Scorsese e estrelado por Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Brendan Fraser. O filme tem quase três horas e meia de duração e trata da luta dos povos indígenas contra aqueles que desejam explorar os recursos naturais. É forte candidato a várias indicações ao Oscar e será lançado nos cinemas em 19 de outubro. Vale a pena assisti-lo em uma tela grande, embora a dublagem nacional de Leonardo DiCaprio seja criticada.

Hypnotic – Ameaça Invisível

Na carreira de Robert Rodriguez, filmes de destaque são raros, com “Alita” sendo um dos mais recentes. Agora, ele dirige um novo longa-metragem, estrelado por Ben Affleck e Alice Braga, com a vantagem de ser um filme com duração de apenas 90 minutos. A trama envolve um detetive investigando o desaparecimento de sua filha e um programa secreto do governo.

Jogos Mortais X

A franquia Jogos Mortais ainda tem fãs? O décimo filme traz Tobin Bell reprisando seu papel como John Kramer, provavelmente em vários flashbacks, e um grupo de desconhecidos que enfrentarão mortes sangrentas em armadilhas elaboradas. A direção fica a cargo de Kevin Greutert, diretor de “Jogos Mortais 6” e “O Final”, e a data de lançamento prevista é 26 de outubro. Alguns argumentam que a franquia deveria ter terminado no terceiro filme.

O que você achou das estreias cinematográficas em outubro de 2023? Compartilhe sua opinião!

