Estudo europeu identifica o alho como aliado na prevenção do câncer de intestino

Saúde – Manter uma alimentação equilibrada é um dos pilares para preservar a saúde. Embora nenhum alimento seja capaz de fornecer sozinho todos os nutrientes necessários, alguns ingredientes, conhecidos como “superalimentos”, oferecem benefícios extras que vão além da nutrição básica. Entre eles, o alho se destaca, e a ciência acaba de reforçar seu papel na prevenção de doenças graves, como o câncer de intestino.

O estudo e sua metodologia

Publicado no European Journal of Medication, o levantamento foi conduzido com 300 pacientes de dois hospitais em Milão, na Itália. O grupo foi dividido igualmente entre pessoas diagnosticadas com câncer de intestino, indivíduos com adenomas (tumores benignos) e participantes saudáveis.

Segundo o Portal Catraca Livre, todos responderam a um questionário detalhado sobre hábitos alimentares e estilo de vida, com foco no consumo de alho. Os dados foram então comparados para identificar possíveis correlações entre o alimento e a incidência da doença.

Por que o alho ajuda?

O benefício está ligado principalmente à alicina, um composto bioativo presente no alho que atua como antioxidante, combatendo radicais livres e inibindo a multiplicação de bactérias nocivas. Essa ação ajuda a proteger as células e a reduzir processos inflamatórios, fatores associados ao desenvolvimento de câncer.

Segundo os pesquisadores, a ingestão frequente de alho mostrou-se mais eficaz em pessoas com menos de 70 anos, sugerindo que a introdução desse hábito alimentar ainda na meia-idade pode trazer resultados preventivos mais relevantes.

Sinais de alerta para o câncer de intestino

Mesmo com hábitos saudáveis, é fundamental manter exames preventivos, já que a doença costuma se manifestar em estágios avançados. Sintomas como dor abdominal, gases frequentes, sangue nas fezes, fadiga e anemia devem ser investigados por um médico.

Adotar o alho no dia a dia, seja cru, assado ou como tempero, é um gesto simples, barato e saboroso que pode contribuir para a saúde intestinal e geral.

Por: Mayara Leite – estudante de jornalismo.