A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Cinema

Estudo europeu identifica o alho como aliado na prevenção do câncer de intestino

Pesquisa realizada na Itália aponta que o consumo frequente do alimento pode reduzir significativamente o risco da doença, especialmente em pessoas com menos de 70 anos

Por michael

14/08/2025 às 14:17 - Atualizado em 14/08/2025 às 14:18

Ver resumo
prevenção câncer de intestino

Estudo europeu identifica o alho como aliado na prevenção do câncer de intestino – Foto: freepik

Saúde – Manter uma alimentação equilibrada é um dos pilares para preservar a saúde. Embora nenhum alimento seja capaz de fornecer sozinho todos os nutrientes necessários, alguns ingredientes, conhecidos como “superalimentos”, oferecem benefícios extras que vão além da nutrição básica. Entre eles, o alho se destaca, e a ciência acaba de reforçar seu papel na prevenção de doenças graves, como o câncer de intestino.

PUBLICIDADE

O estudo e sua metodologia

Publicado no European Journal of Medication, o levantamento foi conduzido com 300 pacientes de dois hospitais em Milão, na Itália. O grupo foi dividido igualmente entre pessoas diagnosticadas com câncer de intestino, indivíduos com adenomas (tumores benignos) e participantes saudáveis.

Segundo o Portal Catraca Livre, todos responderam a um questionário detalhado sobre hábitos alimentares e estilo de vida, com foco no consumo de alho. Os dados foram então comparados para identificar possíveis correlações entre o alimento e a incidência da doença.

PUBLICIDADE

Por que o alho ajuda?

O benefício está ligado principalmente à alicina, um composto bioativo presente no alho que atua como antioxidante, combatendo radicais livres e inibindo a multiplicação de bactérias nocivas. Essa ação ajuda a proteger as células e a reduzir processos inflamatórios, fatores associados ao desenvolvimento de câncer.

Segundo os pesquisadores, a ingestão frequente de alho mostrou-se mais eficaz em pessoas com menos de 70 anos, sugerindo que a introdução desse hábito alimentar ainda na meia-idade pode trazer resultados preventivos mais relevantes.

Sinais de alerta para o câncer de intestino

Mesmo com hábitos saudáveis, é fundamental manter exames preventivos, já que a doença costuma se manifestar em estágios avançados. Sintomas como dor abdominal, gases frequentes, sangue nas fezes, fadiga e anemia devem ser investigados por um médico.

PUBLICIDADE

Adotar o alho no dia a dia, seja cru, assado ou como tempero, é um gesto simples, barato e saboroso que pode contribuir para a saúde intestinal e geral.

Veja também: Bactérias no intestino podem indicar diagnóstico de Alzheimer, sugere estudo

Por: Mayara Leite – estudante de jornalismo.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Amazonas

Tráfego será suspenso na BR-319 para manutenção sobre o Rio Curuçá

Interdição nesta sexta-feira (15) vai durar oito horas e impede passagem de veículos no km 23 da rodovia.

há 59 segundos

Amazonas

Wilson Lima investe R$ 7,8 milhões para fortalecer setor primário em todos os municípios do Amazonas

A ação contemplou a entrega de mais de 2,4 mil itens, incluindo veículos, embarcações e implementos agrícolas.

há 3 minutos

Esporte

Amazonas FC enfrenta América-MG em duelo crucial pela Série B no Carlos Zamith

Partida nesta sexta-feira (15/08) será disputada em estádio recentemente revitalizado pelo Governo do Amazonas.

há 6 minutos

Amazonas

Prefeitura do Careiro é alvo de investigação por possíveis falhas no combate a incêndios florestais

Além do Corpo de Bombeiros, ação apura atuação de outros órgãos na gestão e controle de queimadas no município.

há 9 minutos

Amazonas

Ipaam apreende carga de madeira retirada ilegalmente em Manacapuru

Ação ocorreu em um porto localizado no bairro Vale Verde.

há 11 minutos