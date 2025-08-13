A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Cinema

Faltam 100 dias para o lançamento de Wicked: Parte 2, franquia que pode ultrapassar US$ 1 bilhão

Sequência do sucesso de 2024 promete reunir Elphaba e Glinda em aventuras épicas

Por michael

13/08/2025 às 15:22 - Atualizado em 13/08/2025 às 15:24

Ver resumo
Wicked Parte 2

Faltam 100 dias para o lançamento de Wicked: Parte 2, franquia que pode ultrapassar US$ 1 bilhão – Foto: reprodução do Facebook

Cinema – Faltando apenas 100 dias para a estreia, fãs de fantasia já preparam os ingressos para Wicked: Parte 2, continuação do aclamado filme de 2024. Sob a direção de Jon M. Chu, responsável por sucessos como Podres de Ricos, o longa adapta o segundo ato do musical homônimo da Broadway, Wicked: For Good, e traz de volta Elphaba (Cynthia Erivo) e Glinda (Ariana Grande), explorando a evolução das personagens que conquistaram o público mundial.

PUBLICIDADE

O que esperar da história

No novo filme, Glinda se consolida como uma figura pública influente em Oz, sob a tutela de Madame Morrible (Michelle Yeoh) e do próprio Mágico de Oz (Jeff Goldblum). Já Elphaba vive em exílio, dedicando-se à proteção dos animais e tentando frustrar os planos do Mágico. A narrativa promete reaproximar as antigas amigas, trazendo novas reviravoltas, principalmente com a chegada de Dorothy, que impactará diretamente o destino das bruxas.

Sucesso financeiro e expectativa global

O primeiro trailer de Wicked: Parte 2 indica um filme grandioso, mantendo o visual deslumbrante, a trilha sonora marcante e o humor característico da franquia. O sucesso financeiro do longa anterior, que arrecadou mais de 700 milhões de dólares globalmente, já coloca a continuação no radar para ultrapassar a marca de 1 bilhão de dólares, consolidando a saga como uma das mais lucrativas do ano.

PUBLICIDADE

Elenco retorna para continuidade

Segundo o Portal Adoro Cinema, além das protagonistas, o elenco retorna com Jonathan Bailey, Marissa Bode e Ethan Slater, garantindo continuidade e fidelidade à narrativa do primeiro filme. No Brasil, os fãs poderão conferir a versão dublada com as vozes de Myra Ruiz e Fabi Bang como Elphaba e Glinda, mantendo a conexão emocional já estabelecida com o público nacional.

Preparação para a estreia

Com estreia do filme marcada para 20 de novembro de 2025, Wicked: Parte 2 não é apenas uma promessa de entretenimento; é uma celebração da amizade, da magia e das escolhas que definem o destino. Revisitar o primeiro filme ou acompanhar entrevistas exclusivas com o elenco é uma forma de mergulhar novamente no universo encantado de Oz e se preparar para a sequência que promete encantar o público de todas as idades.

Veja também: “Se Não Fosse Você”: adaptação de Colleen Hoover ganha primeiro trailer e estreia em outubro

Por: Mayara Leite – estudante de jornalismo.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Polícia

Criminosos são presos suspeitos de vender casas falsas em Manaus e mais 8 estados

A Operação Sombria resultou nas prisões de cinco pessoas e no cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão.

há 2 minutos

Famosos

Roberta Miranda se declara bissexual e e expõe sertanejos encubados: “as pessoas sabem quem é quem”

Aos 68 anos, ela afirmou que vive atualmente um relacionamento com um homem de 24 anos.

há 8 minutos

Polícia

Tentativa de assalto a joalheria em Manaus termina com suspeito morto

Segurança reage a assalto e frustra ação de trio criminoso na rua Barroso.

há 15 minutos

Amazonas

Eneva e Childhood Brasil firmam parceria para prevenir abuso infantil no interior do Amazonas

Projeto “Juntos pela Proteção” vai capacitar profissionais para reforçar a rede de proteção a crianças e adolescentes.

há 20 minutos

Saúde

Nem salada, nem jejum: alimentos gordurosos que podem acelerar o emagrecimento

Gorduras boas ajudam na saciedade e no funcionamento do metabolismo

há 26 minutos