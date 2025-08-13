Faltam 100 dias para o lançamento de Wicked: Parte 2, franquia que pode ultrapassar US$ 1 bilhão

Cinema – Faltando apenas 100 dias para a estreia, fãs de fantasia já preparam os ingressos para Wicked: Parte 2, continuação do aclamado filme de 2024. Sob a direção de Jon M. Chu, responsável por sucessos como Podres de Ricos, o longa adapta o segundo ato do musical homônimo da Broadway, Wicked: For Good, e traz de volta Elphaba (Cynthia Erivo) e Glinda (Ariana Grande), explorando a evolução das personagens que conquistaram o público mundial.

O que esperar da história

No novo filme, Glinda se consolida como uma figura pública influente em Oz, sob a tutela de Madame Morrible (Michelle Yeoh) e do próprio Mágico de Oz (Jeff Goldblum). Já Elphaba vive em exílio, dedicando-se à proteção dos animais e tentando frustrar os planos do Mágico. A narrativa promete reaproximar as antigas amigas, trazendo novas reviravoltas, principalmente com a chegada de Dorothy, que impactará diretamente o destino das bruxas.

Sucesso financeiro e expectativa global

O primeiro trailer de Wicked: Parte 2 indica um filme grandioso, mantendo o visual deslumbrante, a trilha sonora marcante e o humor característico da franquia. O sucesso financeiro do longa anterior, que arrecadou mais de 700 milhões de dólares globalmente, já coloca a continuação no radar para ultrapassar a marca de 1 bilhão de dólares, consolidando a saga como uma das mais lucrativas do ano.

Elenco retorna para continuidade

Segundo o Portal Adoro Cinema, além das protagonistas, o elenco retorna com Jonathan Bailey, Marissa Bode e Ethan Slater, garantindo continuidade e fidelidade à narrativa do primeiro filme. No Brasil, os fãs poderão conferir a versão dublada com as vozes de Myra Ruiz e Fabi Bang como Elphaba e Glinda, mantendo a conexão emocional já estabelecida com o público nacional.

Preparação para a estreia

Com estreia do filme marcada para 20 de novembro de 2025, Wicked: Parte 2 não é apenas uma promessa de entretenimento; é uma celebração da amizade, da magia e das escolhas que definem o destino. Revisitar o primeiro filme ou acompanhar entrevistas exclusivas com o elenco é uma forma de mergulhar novamente no universo encantado de Oz e se preparar para a sequência que promete encantar o público de todas as idades.

Por: Mayara Leite – estudante de jornalismo.