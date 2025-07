Festival Cinemató celebra narrativas amazônicas com programação gratuita em Cuiabá

Cinema – O Festival Cinemató, que chega à sua segunda edição em 2025, está movimentando a cena cultural de Cuiabá com uma programação gratuita que tem como foco principal as narrativas amazônicas. A proposta do evento é explorar a floresta como um espaço de vivência, resistência e ancestralidade, através do olhar de realizadores independentes que têm relação direta com a região.

Filmes da floresta, vozes da resistência

Com sessões que vão até o dia 28 de julho, o festival acontece em espaços como a Universidade Federal de Mato Grosso e o Sesc Arsenal, reunindo filmes que refletem os desafios, memórias e a força simbólica da Amazônia. A mostra principal, batizada de “Filmes da Floresta”, apresenta obras de cineastas que nasceram ou vivem na Amazônia Legal.

PUBLICIDADE

De acorco com o Portal Cinematório, esses filmes não tratam apenas de questões ambientais, mas também da luta dos povos originários, das expressões culturais locais e da conexão entre território e identidade. Segundo a curadoria, a intenção é romper com estereótipos e mostrar a Amazônia de dentro, por meio das lentes de quem a vive cotidianamente.

Diálogo entre arte, memória e futuro

Além das exibições, o Cinemató promove rodas de conversa, oficinas e encontros com realizadores. O festival tem ainda a preocupação de dialogar com o público jovem e com comunidades periféricas da cidade. Tudo isso é feito com entrada franca, reafirmando o compromisso com o acesso democrático à cultura.

A proposta também reforça a ideia de que o cinema pode ser uma poderosa ferramenta de registro da memória coletiva e de proposição de novos futuros possíveis. O protagonismo de cineastas amazônicos é, assim, tanto artístico quanto político.

PUBLICIDADE

Veja também: Já ouviu falar em árvore que anda? Conheça o fenômeno da floresta Amazônica

Por: Mayara Leite – Estudante de Jornalismo.