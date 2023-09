Fim da greve dos roteiristas e a relação com o cinema nacional

A greve dos roteiristas, iniciada em junho deste ano, parece estar perto de seu encerramento. Fontes sindicais informam que as negociações com as produtoras progrediram e indicam um possível acordo em breve. Mas, como isso reflete no cinema brasileiro? E quais demandas dos roteiristas influenciam na qualidade e variedade dos filmes nacionais?

Roteiristas, essenciais no processo criativo e artístico do cinema, elaboram histórias, personagens e diálogos de filmes. No entanto, o mercado frequentemente não os valoriza. A motivação para a greve incluiu várias demandas:

Reajuste salarial de 30%, acompanhando a inflação desde 2015, data do último acordo coletivo.

Participação nos lucros, atualmente restrita a produtores e diretores.

Maior liberdade e autonomia criativa nos roteiros, sem imposições.

Diversidade em gêneros, formatos e narrativas, refletindo a sociedade brasileira.

Durante a greve, a produção cinematográfica brasileira sofreu. Dados da Ancine mostram que o lançamento de filmes no primeiro semestre de 2023 caiu 50% comparado a 2022. Projetos paralisaram por falta de roteiros ou recursos. Contudo, há um lado positivo: a greve evidenciou a relevância dos roteiristas e trouxe debates sobre políticas para o setor audiovisual.

Se, de fato, a greve acabar em breve, o cinema brasileiro pode recuperar sua cadência regular de produção. Porém, isso não encerra os desafios. Precisaremos continuar advogando por melhores condições para roteiristas, essenciais na autoria das obras cinematográficas. Somente assim, fortaleceremos um cinema brasileiro mais inovador e representativo.