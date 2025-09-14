A notícia que atravessa o Brasil!

‘Invocação do mal 4’ já é o maior lançamento de um filme de terror

O novo longa da franquia arrecadou US$ 194 milhões ao redor do mundo na primeira semana de exibição.

14/09/2025 às 02:00

Invocação do Mal 4 teve uma estreia mundial bem-sucedida e conquistou a marca de maior lançamento mundial da história para um filme de terror.

Segundo a Variety, o novo longa da franquia arrecadou US$ 194 milhões ao redor do mundo na primeira semana de exibição. Os números superam It: A Coisa, que arrecadou US$ 190 milhões em 2017.

Nos EUA, o filme arrecadou US$ 83 milhões no primeiro final de semana em cartaz. É a maior arrecadação da franquia em um primeiro fim de semana e a melhor estreia de um filme de terror no ano.

Os números colocam Invocação do Mal 4: O Último Ritual como a terceira maior estreia de um filme de terror nas bilheterias americanas. It faturou US$ 123,4 milhões e fica na primeira posição. O segundo lugar é de It: Capítulo 2, que faturou US$ 91 milhões.

O último filme se passa em 1986, e Ed e Lorraine ajudam uma família perseguida em sua própria casa após a chegada de um estranho artefato. Eles também encontram respostas sobre um mistério envolvendo o nascimento de Judy.

Estadão Conteúdo

