A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Cinema

Invocação do Mal 4 se torna maior estreia de terror no Brasil

Recorde de público e bilheteria

Por michael

09/09/2025 às 12:51 - Atualizado em 09/09/2025 às 12:52

Ver resumo
Invocação do Mal 4

Invocação do Mal 4 se torna maior estreia do terror no Brasil – Foto: reprodução do Cinemark

Cinema – O filme “Invocação do Mal 4: O Último Ritual” se tornou a maior estreia de um longa de terror na história do Brasil em sua semana de lançamento. Estreado em 4 de setembro, o capítulo final da franquia atraiu mais de 370 mil espectadores às salas de cinema, resultando em uma arrecadação de R$ 7,6 milhões, segundo informações da Warner Bros. Pictures obtidas pela CNN.

PUBLICIDADE

A pré-venda de ingressos já havia batido recorde, com mais de 293 mil ingressos garantidos antes da estreia. Além disso, o longa se tornou o maior lançamento da Warner Bros. Pictures em 2025, consolidando a popularidade da franquia no país.

Última aventura de Ed e Lorraine Warren

O filme encerra a saga dos personagens Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga), queridos pelo público desde os primeiros filmes da franquia. “O Último Ritual” traz a história da família Smurl, que viveu em uma casa supostamente assombrada por um demônio na Pensilvânia, Estados Unidos, entre 1973 e 1989.

No longa, Ed e Lorraine aparecem mais velhos, nos anos 1980, prestes à aposentadoria, mas acabam aceitando investigar a nova ameaça para proteger a família Smurl.

PUBLICIDADE

Elenco e produção

Segundo o Portal CNN, além de Patrick Wilson e Vera Farmiga, o filme conta com Mia Tomlinson e Ben Hardy nos papéis de Judy Warren, filha do casal, e seu namorado Tony Spera. O elenco ainda inclui Steve Coulter, que retorna como Padre Gordon, e Rebecca Calder, Elliot Cowan, Kíla Lord Cassidy, Beau Gadsdon, John Brotherton e Shannon Kook.

A direção é de Michael Chaves, com produção de James Wan, responsável por manter o clima de suspense e terror que consagrou a franquia ao longo dos anos.

“Invocação do Mal 4: O Último Ritual” não só encerra a trajetória dos Warren nos cinemas, como também estabelece um marco no gênero de terror no Brasil, refletindo a força da franquia entre o público nacional.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Manaus

Águas de Manaus é multada em mais de meio milhão de reais por falta desabastecimento constante

Ageman multou a concessionária por falhas graves no abastecimento de água no residencial Viver Melhor 1 e 2, na zona Norte da capital.

há 30 segundos

Esporte

Flamengo pede à ONU reconhecimento como “nação simbólico-cultural”

Zico lidera campanha no Maracanã para oficializar identidade da torcida como fenômeno global.

há 1 minuto

Mundo

Maduro acusa EUA de tentar “colonizar” a América do Sul com ação naval no Caribe

Presidente da Venezuela rebate justificativa norte-americana de combate ao narcotráfico e critica ofensiva que deixou 11 mortos.

há 12 minutos

Economia

Polo Industrial de Manaus fatura R$ 128,7 bilhões e mantém ritmo de crescimento

Setores de vestuário, madeireiro e duas rodas lideram alta, enquanto geração de empregos supera 131 mil postos.

há 19 minutos

Brasil

Flávio Bolsonaro chama julgamento do pai de “linchamento judiciário” e critica STF

A declaração foi feita no mesmo dia em que o STF retomou o julgamento de Bolsonaro e seus aliados.

há 19 minutos