Invocação do Mal 4 se torna maior estreia de terror no Brasil

Cinema – O filme “Invocação do Mal 4: O Último Ritual” se tornou a maior estreia de um longa de terror na história do Brasil em sua semana de lançamento. Estreado em 4 de setembro, o capítulo final da franquia atraiu mais de 370 mil espectadores às salas de cinema, resultando em uma arrecadação de R$ 7,6 milhões, segundo informações da Warner Bros. Pictures obtidas pela CNN.

PUBLICIDADE

A pré-venda de ingressos já havia batido recorde, com mais de 293 mil ingressos garantidos antes da estreia. Além disso, o longa se tornou o maior lançamento da Warner Bros. Pictures em 2025, consolidando a popularidade da franquia no país.

Última aventura de Ed e Lorraine Warren

O filme encerra a saga dos personagens Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga), queridos pelo público desde os primeiros filmes da franquia. “O Último Ritual” traz a história da família Smurl, que viveu em uma casa supostamente assombrada por um demônio na Pensilvânia, Estados Unidos, entre 1973 e 1989.

No longa, Ed e Lorraine aparecem mais velhos, nos anos 1980, prestes à aposentadoria, mas acabam aceitando investigar a nova ameaça para proteger a família Smurl.

PUBLICIDADE

Elenco e produção

Segundo o Portal CNN, além de Patrick Wilson e Vera Farmiga, o filme conta com Mia Tomlinson e Ben Hardy nos papéis de Judy Warren, filha do casal, e seu namorado Tony Spera. O elenco ainda inclui Steve Coulter, que retorna como Padre Gordon, e Rebecca Calder, Elliot Cowan, Kíla Lord Cassidy, Beau Gadsdon, John Brotherton e Shannon Kook.

A direção é de Michael Chaves, com produção de James Wan, responsável por manter o clima de suspense e terror que consagrou a franquia ao longo dos anos.

“Invocação do Mal 4: O Último Ritual” não só encerra a trajetória dos Warren nos cinemas, como também estabelece um marco no gênero de terror no Brasil, refletindo a força da franquia entre o público nacional.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On