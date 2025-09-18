Jonas Brothers confirmam retorno em Camp Rock

Cinema – Os Jonas Brothers surpreenderam os fãs nesta quarta-feira (17) ao confirmarem oficialmente o retorno à franquia Camp Rock, que marcou toda uma geração entre 2008 e 2010. O anúncio foi feito nas redes sociais, onde Joe, Nick e Kevin Jonas compartilharam vídeos inspirados no universo do filme, alimentando a nostalgia dos admiradores. Poucas horas depois, a Disney confirmou que as gravações de Camp Rock 3 já começaram em Vancouver, no Canadá.

O retorno de Shane Gray

Em um dos vídeos publicados, Joe Jonas apareceu em um cenário que remete diretamente ao acampamento musical e escreveu: “Perto o bastante. Bem-vindo de volta, Shane Gray”, nome de seu personagem nos dois primeiros filmes. A publicação deixou os fãs em êxtase, confirmando o que até então eram apenas rumores sobre o retorno da franquia.

O que se sabe sobre o novo filme

Segundo a Disney, a produção de Camp Rock 3 já está em andamento, mas sem a presença de Demi Lovato no elenco principal. A artista, que interpretou Mitchie Torres e dividiu o protagonismo com Joe Jonas, desta vez atuará nos bastidores, como produtora executiva. A ausência da cantora no papel que a consagrou gerou grande repercussão entre os fãs, que ainda aguardam se haverá alguma participação especial.

Nostalgia e expectativa dos fãs

De acordo com o Portal CNN, o retorno de Camp Rock acontece em um momento em que tanto os Jonas Brothers quanto Demi Lovato voltaram a dividir os holofotes. Recentemente, Demi fez uma participação especial em um show da turnê de 20 anos da banda, o que reforçou a conexão entre eles e reavivou a memória dos fãs que cresceram acompanhando o fenômeno da Disney. Agora, a expectativa é para descobrir como a trama de Camp Rock 3 será desenvolvida e se manterá o espírito musical que conquistou jovens ao redor do mundo.