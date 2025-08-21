José Loreto aparece como Chorão em primeiras imagens de cinebiografia

Cinema – O ator José Loreto, 41 anos, divulgou nesta quarta-feira (20) as primeiras imagens de sua caracterização como Alexandre Magno Abrão, o Chorão, no filme “Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz?”, cinebiografia baseada no livro escrito por Graziella Gonçalves, ex-esposa do cantor.

Primeiras imagens e preparação

Nas fotos, Loreto surge com figurino inspirado no vocalista do Charlie Brown Jr. e até arriscando manobras de skate, um dos símbolos da vida de Chorão. O longa pretende retratar desde o início de sua carreira musical até a consagração como um dos maiores nomes do rock nacional, além de sua relação com Graziella.

Em seu perfil no Instagram, o ator se mostrou emocionado com o desafio.

“Estou vivendo um sonho de viver uma vida que foi feita de sonhos. Obrigado, Chorão! O show tá só começando!”, escreveu.

Produção e elenco

A direção do longa será assinada por Hugo Prata e Felipe Novaes, os mesmos responsáveis pelo documentário “Chorão: Marginal Alado” (2019). O roteiro é de Duda Almeida, com produção da Bravura Cinematográfico. A atriz Fernanda Marques interpretará Graziella.

O legado de Chorão

Nascido em Tremembé e com trajetória marcada pela ligação com a cidade de Santos, Chorão se consolidou como um dos principais ícones da música brasileira nos anos 1990 e 2000. À frente do Charlie Brown Jr., lançou sucessos que misturavam rock, rap e reggae. O cantor morreu em 2013, aos 42 anos, vítima de overdose de cocaína, deixando um filho, Alexandre Ferreira Lima Abrão.

Estreia nos cinemas

O filme “Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz?” tem estreia marcada para 29 de janeiro de 2026 e promete emocionar fãs com uma imersão na vida e no legado do vocalista.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On