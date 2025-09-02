Lançamentos da Netflix em setembro de 2025: séries, filmes e novidades imperdíveis

Cinema – O mês começa com o aguardado retorno de Wandinha (Temporada 2 – Parte 2) em 3 de setembro. A trama continua acompanhando a icônica Wandinha Addams em sua vida no colégio Nevermore. Logo depois, em 25 de setembro, chega a Alice in Borderland – Temporada 3, com novas e intensas rodadas no perigoso universo de sobrevivência.

Outras novidades incluem o drama House of Guinness, que estreia em 25 de setembro e apresenta a saga da família por trás da famosa cervejaria, e Wayward, série canadense de mistério protagonizada por Mae Martin e Toni Collette.

Novos originais e eventos ao vivo

A Netflix também reforça seu catálogo com diversificados lançamentos originais:

A comédia romântica The Wrong Paris (planning-show e destino trocado);

O documentário aka Charlie Sheen (celebridade e sobriedade);

O thriller criminal Black Rabbit, com Jude Law e Jason Bateman, chega em 18 de setembro;

O reality/documentário Love Con Revenge, que investiga golpes em aplicativos de paquera;

O especial de stand-up Jordan Jensen: Take Me With You;

E o evento ao vivo de boxe, o confronto entre Canelo Álvarez e Terence Crawford, em 13 de setembro.

Animação e entretenimento infantil

A criançada ganha uma novidade divertida em 8 de setembro com Dr. Seuss’s Red Fish, Blue Fish, animação com base na clássica obra infantil. Outro lançamento animado é Haunted Hotel, previsto para estrear em 19 de setembro — uma série de comédia de horror para adultos com dublagem de nomes como Will Forte e Eliza Coupe.

Filmes, clássicos e universos compartilhados

A Netflix traz ainda opções para toda a família com a chegada da franquia Velozes & Furiosos, além de clássicos como Shrek, 8 Mile, O Espetacular Homem-Aranha e A Fantástica Fábrica de Chocolates. Há também versões modernas de histórias bíblicas, como Ruth & Boaz, de Tyler Perry.

Um catálogo para todos os gostos

Com cerca de 61 filmes e 9 séries novas ou com novas temporadas, setembro é um mês repleto de opções — desde dramas e comédias a animações e eventos ao vivo. A diversidade de gêneros reflete a estratégia da Netflix de atender a diferentes públicos, mantendo-se como plataforma líder em conteúdo.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On