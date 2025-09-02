A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Cinema

Lançamentos da Netflix em setembro de 2025: séries, filmes e novidades imperdíveis

Setembro traz estreias aguardadas de séries, novos filmes originais, eventos ao vivo e clássicos que retornam ao catálogo

Por michael

02/09/2025 às 14:13 - Atualizado em 02/09/2025 às 14:14

Ver resumo
lançamentos Netflix setembro 2025

Lançamentos da Netflix em setembro de 2025: séries, filmes e novidades imperdíveis – Foto: reprodução da netflix

Cinema – O mês começa com o aguardado retorno de Wandinha (Temporada 2 – Parte 2) em 3 de setembro. A trama continua acompanhando a icônica Wandinha Addams em sua vida no colégio Nevermore. Logo depois, em 25 de setembro, chega a Alice in Borderland – Temporada 3, com novas e intensas rodadas no perigoso universo de sobrevivência.

PUBLICIDADE

Outras novidades incluem o drama House of Guinness, que estreia em 25 de setembro e apresenta a saga da família por trás da famosa cervejaria, e Wayward, série canadense de mistério protagonizada por Mae Martin e Toni Collette.

Novos originais e eventos ao vivo

A Netflix também reforça seu catálogo com diversificados lançamentos originais:

PUBLICIDADE

  • A comédia romântica The Wrong Paris (planning-show e destino trocado);

  • O documentário aka Charlie Sheen (celebridade e sobriedade);

  • O thriller criminal Black Rabbit, com Jude Law e Jason Bateman, chega em 18 de setembro;

  • O reality/documentário Love Con Revenge, que investiga golpes em aplicativos de paquera;

  • O especial de stand-up Jordan Jensen: Take Me With You;

  • E o evento ao vivo de boxe, o confronto entre Canelo Álvarez e Terence Crawford, em 13 de setembro.

Animação e entretenimento infantil

A criançada ganha uma novidade divertida em 8 de setembro com Dr. Seuss’s Red Fish, Blue Fish, animação com base na clássica obra infantil. Outro lançamento animado é Haunted Hotel, previsto para estrear em 19 de setembro — uma série de comédia de horror para adultos com dublagem de nomes como Will Forte e Eliza Coupe.

Filmes, clássicos e universos compartilhados

A Netflix traz ainda opções para toda a família com a chegada da franquia Velozes & Furiosos, além de clássicos como Shrek, 8 Mile, O Espetacular Homem-Aranha e A Fantástica Fábrica de Chocolates. Há também versões modernas de histórias bíblicas, como Ruth & Boaz, de Tyler Perry.

Um catálogo para todos os gostos

Com cerca de 61 filmes e 9 séries novas ou com novas temporadas, setembro é um mês repleto de opções — desde dramas e comédias a animações e eventos ao vivo. A diversidade de gêneros reflete a estratégia da Netflix de atender a diferentes públicos, mantendo-se como plataforma líder em conteúdo.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Amazonas

Em Guajará, Polícia Militar promove capacitação e apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade

Operação Nacional Shamar inclui estágio de formação, prisões e fiscalização de medidas protetivas no município

há 7 minutos

Brasil

Parceiros de Moraes, UFRJ, UFMG e Agência Lupa teriam solicitado relatórios ao TSE, diz Tagliaferro

O ex-assessor destacou que uma “simples crítica” já podia motivar o monitoramento.

há 21 minutos

Manaus

David Almeida inaugura escola em homenagem a Arthur Bisneto, filho de ex-prefeito de Manaus

A cerimônia contou com a presença do ex-prefeito Arthur Virgílio Neto (Republicanos), pai de Arthur Bisneto.

há 23 minutos

Brasil

Apoio a Bolsonaro ganha força nas redes sociais com hashtag #BolsonaroFree

A hashtag #BolsonaroFree alcançou o topo dos trending topics do X na manhã desta terça-feira (2).

há 27 minutos

Curiosidades

Pessoas otimistas apresentam padrão cerebral diferente

Estudo revela que pessoas com visão positiva do futuro compartilham redes cerebrais semelhantes, enquanto pessimistas têm respostas mais diversas

há 28 minutos