Lançamentos da semana nos cinemas e nos streamings

Cinema – Entre os dias 15 e 21 de setembro, estreias aguardadas movimentam tanto os cinemas quanto as principais plataformas de streaming. De acordo com o Portal CNN, entre os destaques, estão produções com nomes de peso como Jennifer Aniston, Margot Robbie, Jude Law e Colin Farrell, prometendo atrair diferentes públicos com tramas que vão do drama jornalístico ao suspense criminal.

“The Morning Show” – 4ª temporada

A partir de 17 de setembro, os assinantes da Apple TV+ poderão acompanhar a nova fase da premiada série estrelada por Jennifer Aniston e Reese Witherspoon. Agora, com a fusão entre a UBA e a NBN concluída, a redação encara novas pressões políticas e desafios éticos em uma América cada vez mais polarizada.

“The Paper” – HBO Max

No dia 18 de setembro, a HBO Max lança a série que acompanha a equipe de documentaristas responsável por eternizar a Dunder Mifflin, de The Office. Eles encontram um novo desafio: registrar a tentativa de revitalizar um jornal histórico do meio-oeste com repórteres voluntários. A produção traz Domhnall Gleeson no elenco.

“Black Rabbit” – Netflix

Também no dia 18 de setembro, a Netflix estreia o suspense Black Rabbit. A trama gira em torno de um dono de restaurante em ascensão (interpretado por Jude Law) que é arrastado para o submundo do crime após o retorno de seu irmão, fugindo de agiotas perigosos. A série ainda conta com Jason Bateman e Amaka Okafor.

“A Grande Viagem da Sua Vida” – cinemas

Para os fãs da telona, 18 de setembro marca a estreia de A Grande Viagem da Sua Vida. O longa acompanha Sarah e David, dois solteiros que embarcam em uma jornada fantástica que mistura humor, romance e reflexões sobre o passado. O filme tem como protagonistas Margot Robbie e Colin Farrell.

“A Longa Marcha: Caminha ou Morra” – cinemas

Baseado em uma trama intensa e distópica, o filme acompanha adolescentes forçados a participar de uma competição brutal: caminhar sem parar, sob pena de morte. A estreia ocorre em 18 de setembro e o elenco reúne David Jonsson, Cooper Hoffman e Ben Wang.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On