Cinema

“Mauricio de Sousa – O Filme”: o que esperar da cinebiografia do criador da Turma da Mônica

Longa estreia em outubro e retrata infância, família e trajetória do maior cartunista brasileiro

Por michael

26/09/2025 às 11:52

Mauricio de Sousa – O Filme

“Mauricio de Sousa – O Filme”: o que esperar da cinebiografia do criador da Turma da Mônica – Foto: wikimedia

Cinema O cartunista Mauricio de Sousa, que completa 90 anos em outubro, ganhará uma cinebiografia em sua homenagem. O longa-metragem “Mauricio de Sousa – O Filme” chega aos cinemas no dia 23 de outubro e promete emocionar fãs ao contar a história do criador da Turma da Mônica, uma das maiores referências da cultura pop brasileira.

PUBLICIDADE

A vida de Mauricio no cinema

O filme traz como protagonista Mauro Sousa, um dos dez filhos do cartunista, que estreia no cinema interpretando o próprio pai. A produção resgata a infância de Mauricio, vivida por Diego Laumar, e acompanha sua trajetória até a publicação do primeiro gibi. Também aparecem figuras marcantes em sua vida, como os pais Antônio (Emílio Orciollo Neto) e Petronilha (Natália Lage), além da avó Vó Dita, interpretada por Elizabeth Savalla, que exerceu papel fundamental na formação do artista.

Do sonho aos quadrinhos

A cinebiografia destaca não apenas os desafios enfrentados por Mauricio em busca do sonho de viver da arte, mas também o nascimento de personagens icônicos que se tornaram parte do imaginário nacional. Mônica, Magali, Cebolinha e Cascão ganham espaço na narrativa, mostrando como a família e o cotidiano inspiraram a criação da Turma da Mônica.

PUBLICIDADE

Elenco e direção

Além de Mauro Sousa, o elenco reúne nomes como Thati Lopes, Othon Bastos e Clara Galinari. A direção é assinada por Pedro Vasconcelos, conhecido por “Fala Sério, Mãe!”, em parceria com Paulo Cursino, roteirista de “Mussum, O Filmis”, e com codireção de Rafael Salgado.

Uma homenagem em vida

De acordo com o Portal CNN, a produção chega em um momento especial: as nove décadas de Mauricio de Sousa, cuja obra atravessou gerações e se consolidou como um dos maiores legados culturais do Brasil. Mais que uma celebração de sua vida, o longa é um registro histórico sobre o impacto dos quadrinhos na formação de leitores e na identidade nacional.

