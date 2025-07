Netflix: 10 melhores filmes de terror para assistir agora

Cinema – Se você é fã de sustos bem planejados, tramas macabras e suspense psicológico, a Netflix oferece um verdadeiro cardápio de filmes de terror que transitam entre o clássico e o contemporâneo. Entre os destaques estão sucessos recentes como O Mal que Nos Habita e Piscina Infinita, além de obras já consagradas como Um Lugar Silencioso e Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado.

Seja para maratonar no fim de semana ou apimentar uma noite comum, confira abaixo dez ótimas opções de filmes de terror disponíveis agora na Netflix.

O Mal que Nos Habita (2023)

Uma produção argentina de terror visceral que acompanha dois irmãos que descobrem um homem possuído prestes a dar à luz a uma entidade demoníaca. O que começa como uma tentativa de proteção rapidamente se transforma em uma tragédia de grandes proporções.

Direção: Demián Rugna

Elenco: Ezequiel Rodríguez, Demián Salomón, Silvina Sabater, Luis Ziembrowski

Nós (2019)

Comandado por Jordan Peele, o filme mistura crítica social e horror psicológico ao narrar o terror de uma família que é confrontada por cópias idênticas e hostis de si mesma. Visualmente impactante, é também uma metáfora assustadora sobre identidade e desigualdade.

Direção: Jordan Peele

Elenco: Lupita Nyong’o, Winston Duke

Um Lugar Silencioso (2018)

Neste suspense apocalíptico, qualquer som pode ser fatal. Uma família tenta sobreviver em silêncio absoluto após a Terra ser dominada por criaturas que caçam através do som.

Direção: John Krasinski

Elenco: Emily Blunt, John Krasinski

A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça (1999)

Clássico dirigido por Tim Burton, o filme é uma adaptação do conto de Washington Irving. Traz Johnny Depp no papel do investigador Ichabod Crane, que tenta decifrar assassinatos ligados a um espectro decapitado.

Direção: Tim Burton

Elenco: Johnny Depp, Christina Ricci, Christopher Walken

Jogo Perigoso (2017)

Baseado no livro de Stephen King, o suspense psicológico acompanha uma mulher que fica algemada à cama após um jogo sexual com o marido que termina tragicamente. Isolada, ela luta para sobreviver — e confrontar seus traumas.

Direção: Mike Flanagan

Elenco: Carla Gugino, Bruce Greenwood

O que Ficou Para Trás (2020)

Uma abordagem diferente do gênero, o filme mistura drama social e horror sobrenatural. A história acompanha refugiados sudaneses tentando recomeçar a vida na Inglaterra enquanto enfrentam terrores do passado — e do presente.

Direção: Remi Weekes

Elenco: Sope Dirisu, Wunmi Mosaku

Saga Rua do Medo (2021–2025)

A trilogia Rua do Medo homenageia diversas eras do cinema de horror: de slashers dos anos 90 ao ocultismo colonial. Ideal para fãs de maratonas, a saga equilibra tensão, sangue e nostalgia adolescente.

Destaques: Rua do Medo: 1994, 1978, 1666 e Rainha do Baile

Abraço de Mãe (2024)

Nesta co-produção Brasil-Argentina, uma equipe de bombeiros entra em uma casa antiga e encontra muito mais do que esperava: um culto sombrio e eventos paranormais dignos de pesadelos. Uma grata surpresa do terror latino-americano recente.

Elenco: Marjorie Estiano

Direção: Ainda não divulgado

Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado (1997)

Um dos maiores representantes do horror teen dos anos 90, o longa segue um grupo de jovens assombrados por um segredo mortal. Um ícone da geração que cresceu com Pânico e Buffy.

Elenco: Jennifer Love Hewitt, Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe

Piscina Infinita (2023)

Turismo de luxo, hedonismo e violência se cruzam em uma trama perturbadora e visualmente provocativa. O diretor Brandon Cronenberg entrega um filme intenso e cheio de simbolismo, estrelado pela rainha do horror Mia Goth.

Direção: Brandon Cronenberg

Elenco: Mia Goth, Alexander Skarsgård

Para quem é essa lista?

De acordo com o Portal Omelete, essa seleção é ideal para quem procura variedade dentro do terror, do psicológico ao sobrenatural, do sangrento ao simbólico. Os filmes aqui listados são perfeitos tanto para quem está iniciando no gênero quanto para fãs experientes em busca de novas experiências.

Por: Mayara Leite – Estudante de Jornalismo.