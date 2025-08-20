“Nossa Culpa”: saiba quando estreia o último filme da trilogia “Culpados”

Cinema – O Prime Video anunciou a data de estreia do último filme da trilogia “Culpados”. “Nossa Culpa” chega ao serviço de streaming no dia 16 de outubro, prometendo encerrar a saga de Noah e Nick, interpretados por Nicole Wallace e Gabriel Guevara.

PUBLICIDADE

No final de “Sua Culpa”, o casal terminou separado. No novo filme, o casamento de Jenna e Lion promove o reencontro entre Noah e Nick algum tempo após a separação. Nick ainda luta para perdoar Noah pelas mentiras, mas a chama da paixão entre os dois permanece acesa, forçando-os a decidir se ficarão juntos ou seguirão caminhos separados.

Elenco e detalhes da produção

De acordo com o Portal CNN, além de Nicole Wallace e Gabriel Guevara, o elenco conta com nomes como Eva Ruiz, Víctor Varona, Marta Haza e Iván Sanchez. A produção mantém a fidelidade à série de livros homônima da autora argentina Mercedes Ron, garantindo que o romance e os conflitos do casal sejam explorados até o último capítulo da trilogia.

PUBLICIDADE

História da trilogia “Culpados”

Noah e Nick começam a morar juntos após seus pais iniciarem um relacionamento. Inicialmente em conflito, eles descobrem interesses em comum e se aproximam, dando início a um romance considerado “proibido”, enquanto enfrentam os desafios do passado.

“Minha Culpa” e “Sua Culpa” já estão disponíveis no Prime Video, preparando o terreno para o desfecho que será apresentado em “Nossa Culpa”.

Veja também: Lady Gaga estreia como professora misteriosa na segunda temporada de “Wandinha”

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On