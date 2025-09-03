“O Agente Secreto” pode superar “Ainda Estou Aqui” no Oscar, aponta Variety

Cinema – O cinema brasileiro volta a movimentar o cenário internacional com o longa “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura. Segundo análise da revista americana Variety, a produção tem potencial para ir além do sucesso de “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025.

Reconhecimento internacional e expectativas para o Oscar

Clayton Davis, editor da Variety e conhecido por prever vitórias importantes em premiações de Hollywood, destacou que o novo filme brasileiro pode despontar em categorias centrais como Melhor Filme, Direção, Ator, Roteiro Original e Elenco. A publicação coloca “O Agente Secreto” como um dos títulos estrangeiros mais fortes para disputar espaço nas indicações de 2026.

Um marco anterior: “Ainda Estou Aqui”

O longa de Walter Salles, lançado em 2024, marcou a história do cinema nacional ao conquistar pela primeira vez a estatueta de Melhor Filme Internacional. Além disso, concorreu a Melhor Atriz com Fernanda Torres, que acabou perdendo para Mikey Madison. Esse feito abriu caminho para uma nova fase de visibilidade do Brasil no Oscar.

A trama de “O Agente Secreto”

Premiado no Festival de Cannes de 2025, o filme se passa no Recife de 1977 e mistura suspense e política. A narrativa acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que retorna à sua cidade natal para tentar se afastar de um passado obscuro. O que ele encontra, porém, é uma cidade marcada por conflitos e conspirações.

Elenco de peso e estreia no Brasil

Além de Wagner Moura, que levou o prêmio de Melhor Ator em Cannes, o elenco reúne Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Isabél Zuaa e Alice Carvalho, entre outros nomes. A produção tem estreia nacional marcada para 6 de novembro de 2025, com expectativa de grande repercussão crítica e de público.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On