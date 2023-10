O exorcista: o devoto é um filme decepcionante

O filme começa de maneira promissora ao estabelecer o relacionamento entre Victor e sua filha Angela após um terrível evento no Haiti. No entanto, à medida que novos personagens são introduzidos, a trama começa a perder consistência. Personagens como Katherine, Miranda e Tony são subdesenvolvidos e genéricos, deixando uma sensação de que não importam tanto quanto Angela e Victor.

Foco em Futuras Sequências

Além disso, o filme deixa claro que está planejando futuras sequências desde o início, o que prejudica a narrativa principal. Em comparação com os filmes anteriores da franquia “O Exorcista”, que contam histórias completas, “Believer” parece mais interessado em preparar o terreno para futuros capítulos do que em oferecer uma experiência completa e satisfatória.

O Problema com o Exorcismo

Um dos pontos cruciais em qualquer filme de “O Exorcista” é a cena do exorcismo. No entanto, neste filme, a cena de exorcismo deixa muito a desejar. Em comparação com os exorcismos memoráveis dos filmes anteriores da franquia, “O Devoto” parece não oferecer a mesma intensidade e suspense. Os truques usados pelos demônios são simplistas e pouco impactantes, deixando o público com a sensação de que falta algo.

Controvérsia Desnecessária

Um dos aspectos mais discutidos antes do lançamento de “O Exorcista: O Devoto” foi a suposta posição anti-aborto do filme. No entanto, é importante esclarecer que o filme não retrata personagens pró-escolha como fracos ou apáticos. Os demônios que trazem à tona o tema do aborto para provocar os personagens não representam necessariamente a mensagem do filme. O problema surge quando o filme parece recompensar um personagem por uma escolha, enquanto pune outro por fazer a mesma escolha, criando uma sensação de falta de coerência. É importante notar que a franquia “O Exorcista” sempre explorou questões de dogma e crença, e uma abordagem que pareça promover uma agenda específica pode ser vista como contraproducente.

O Destaque do Elenco

Apesar das críticas ao filme, o elenco de “O Exorcista: O Devoto” oferece atuações sólidas. Leslie Odom Jr. se destaca ao retratar o personagem de Victor, transmitindo a angústia e a determinação de um pai desesperado. Ann Dowd também oferece uma performance memorável, como de costume. Lidya Jewett e Olivia O’Neill impressionam com sua expressividade e habilidade de transmitir o medo e a paranoia de suas personagens.

“O Exorcista: O Devoto” começa bem, mas acaba deixando o público insatisfeito devido à falta de desenvolvimento de personagens secundários, à narrativa incompleta e à cena de exorcismo decepcionante. A controvérsia em torno do tema do aborto também deixa uma sensação de ambiguidade na mensagem do filme. No entanto, as atuações do elenco principal são um ponto alto e oferecem alguma redenção ao filme.

