O Morro dos Ventos Uivantes: novo filme com Margot Robbie e Jacob Elordi ganha primeiro trailer

Adaptação estreia em fevereiro no Brasil e já gera debates sobre elenco

Por michael

04/09/2025 às 14:19

Cinema – A aguardada adaptação cinematográfica de O Morro dos Ventos Uivantes ganhou seu primeiro trailer nesta quarta-feira (3). O filme, estrelado por Margot Robbie e Jacob Elordi, tem estreia confirmada para fevereiro de 2026 nos cinemas brasileiros.

Clássico da literatura ganha nova versão para o cinema

Ambientado em Yorkshire, o longa acompanha os conflitos e amores trágicos das famílias Earnshaw e Linton. A narrativa é conduzida pelo personagem Sr. Lockwood, um inquilino que descobre a história de Wuthering Heights por meio das memórias de Nelly Dean.

No centro da trama está a paixão conturbada entre Heathcliff, um órfão adotado pelo Sr. Earnshaw, e Catherine, filha do patriarca. A intensidade dessa relação é o que sustenta o enredo, marcado por vingança, desejo e obsessão.

O Morro dos Ventos Uivantes filme

O Morro dos Ventos Uivantes: novo filme com Margot Robbie e Jacob Elordi ganha primeiro trailer – Foto: reprodução do Instagram

Elenco e polêmica na escalação de Heathcliff

A escolha de Jacob Elordi para interpretar Heathcliff despertou críticas, já que o personagem é descrito como pardo na obra original de Emily Brontë. Essa discussão se soma ao histórico de adaptações anteriores, nas quais o papel foi ocupado por atores brancos como Laurence Olivier, Ralph Fiennes e Tom Hardy.

A única exceção até hoje foi o filme de 2011, que trouxe James Howson, ator negro, no papel principal ao lado de Kaya Scodelario.

Margot Robbie em um clássico revisitado

De acordo com o Portal Omelete, além de Elordi, a produção conta com Margot Robbie em um dos papéis centrais, marcando mais uma participação da atriz australiana em uma adaptação literária de peso. O filme promete revisitar o tom sombrio e apaixonado da obra de Brontë, que já atravessou mais de um século como um dos maiores clássicos da literatura inglesa.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

