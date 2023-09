One Piece: Sucessos e fracassos do live action

A Netflix estreou o live-action de One Piece, o que gerou reações mistas nas redes sociais. Neste artigo, vamos explorar o que deu certo e o que falhou na adaptação do aclamado anime e mangá de Eiichiro Oda.

Visual e caracterização: Uma agradável surpresa

Antes da estreia do live-action, os fãs estavam preocupados com a qualidade dos efeitos visuais e a caracterização dos personagens. Isso ocorreu principalmente após o fracasso de Death Note. No entanto, apesar da necessidade de usar sombras para disfarçar a qualidade do CGI, as cenas de ação e os poderes elásticos de Luffy ficaram visualmente atraentes. Além disso, o figurino e a maquiagem foram bem executados, especialmente para os homens peixes. No Going Merry, a tripulação dos Chapéus de Palha trocou de figurino em cada episódio, fazendo referências às capas icônicas desenhadas por Oda.

Usopp: Não agradou

Usopp é um dos personagens mais amados pelos fãs do mangá e um dos mais carismáticos. No entanto, na série, sua história não foi aprofundada até agora. Parece que ele só ganhou vida quando Luffy chegou, mostrando que o personagem não tinha arco além de ser um grande mentiroso. No anime e no mangá, Usopp tenta constantemente enfrentar seu medo.

Flashbacks bem-vindos: Contextualização para novos fãs

A produção acertou ao incluir antecipadamente alguns flashbacks para contextualizar os espectadores novatos. Cenas como a explicação da cicatriz de Luffy, que só aparece em um episódio especial anos depois, e a infância de Luffy com Garp foram integradas ao início da história. Isso tornou a narrativa mais acessível e compreensível.

Problemas com o núcleo da Marinha

Os fãs de longa data de One Piece sabem que a Marinha tem uma participação secundária na obra. Ela geralmente serve como alívio cômico ou como alvo dos piratas. No entanto, a série dedicou muito tempo ao núcleo militar, diminuindo a importância dos piratas na trama. Isso resultou em uma percepção equivocada de que piratas e marinheiros são dois lados da mesma moeda, o que não é verdade. Apesar disso, a série teve que justificar a presença constante do vice-almirante Garp nos episódios.

O Sucesso fundamental: Atraindo novos fãs

Apesar de alguns deslizes, a série da Netflix alcançou seu objetivo mais importante: atrair novos fãs para o mangá e o anime. “One Piece: A Série” trouxe uma nova perspectiva ao mercado de adaptações com uma linguagem acessível, mesmo para aqueles que nunca assistiram a um anime.

Conclusão

O live-action de One Piece teve altos e baixos, mas conseguiu cativar tanto fãs antigos quanto novos com sua adaptação única. A série trouxe o mundo de Eiichiro Oda para a realidade de forma impressionante, apesar de alguns desafios visuais. Esperamos ver o desenvolvimento de personagens como Usopp e um equilíbrio adequado entre piratas e a Marinha à medida que a narrativa avança.