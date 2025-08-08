Os 10 melhores filmes para ver no Globoplay agora

Cinema – Com a vasta oferta de filmes e serviços de streaming atualmente, escolher o que assistir pode ser um desafio. Para facilitar essa missão, reunimos uma seleção com os 10 melhores filmes disponíveis no Globoplay em agosto de 2025, combinando suspense, clássicos brasileiros e internacionais, filmes premiados e animações para toda a família.

Expansão do catálogo e diversidade de opções

O Globoplay, que recentemente ampliou seu catálogo com conteúdos do Telecine, apresenta opções para diversos perfis de espectadores. A lista traz desde o histórico filme brasileiro “Ainda Estou Aqui”, vencedor do primeiro Oscar do país na categoria de Melhor Filme Internacional, até a obra-prima sul-coreana “Parasita”, que revolucionou o cinema mundial ao conquistar quatro Oscars.

Clássicos brasileiros e internacionais em destaque

Segundo o Portal Omelete, entre os destaques estão também “Cidade de Deus”, um marco no cinema brasileiro que impactou audiências globalmente, e produções renomadas de diretores como Spike Lee e Alfred Hitchcock.

Suspense e mensagens sociais fortes

Para quem gosta de suspense com mensagens sociais fortes, “Não! Não Olhe!” e “Infiltrado na Klan” são escolhas certeiras.

Romance e drama para histórias profundas

Já para os amantes de romance e drama, “Retrato de uma Jovem em Chamas” e “Simplesmente Complicado” oferecem histórias profundas e envolventes.

Cinema brasileiro contemporâneo e crítica política

Além disso, o filme brasileiro “Bacurau”, vencedor do público em Cannes, reafirma a força do cinema nacional com uma crítica política afiada, enquanto “O Plano Perfeito” proporciona um thriller tenso ambientado no pós-11 de setembro.

O clássico eterno: “Psicose” de Alfred Hitchcock

Por fim, o clássico “Psicose”, de Alfred Hitchcock, permanece como um dos maiores suspense da história do cinema, indispensável para quem aprecia produções atemporais.

Um catálogo rico e variado para maratonar em agosto

Essa seleção diversificada reflete a riqueza e qualidade do catálogo do Globoplay, que atende a variados gostos e preferências, sendo uma ótima opção para maratonar neste mês.

Por: Mayara Leite – estudante de jornalismo.