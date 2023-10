Cinema- Em meio às mudanças do universo do entretenimento, muitos percebem uma tendência: as animações não conquistam mais tantos corações quanto antes. Por que isso acontece? Vamos explorar esse tema juntos!

As animações mais rentáveis da Disney: Descubra quais são. Clique e leia a matéria completa.

A explosão das opções

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Antigamente, tínhamos menos opções de entretenimento. Hoje, o streaming e as mídias sociais ampliaram o leque, tornando o público mais seletivo. Os desenhos competem com uma vasta gama de conteúdos diversificados.

Mudança no público-alvo

Outro ponto crucial é a mudança de público. Antes, as animações miravam majoritariamente nas crianças. Agora, elas precisam agradar a todas as faixas etárias, tornando a produção mais desafiadora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A busca por realismo

O avanço tecnológico nos apresenta filmes com efeitos visuais impressionantes. Esse realismo, muitas vezes, atrai mais o público do que as animações tradicionais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Valorização da originalidade

Muitas animações de grande sucesso do passado possuem remakes ou sequências. Porém, o público atual valoriza a originalidade, buscando novas histórias e conceitos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As animações ainda têm seu espaço no coração de muitos. Porém, o cenário do entretenimento evoluiu, tornando a competição mais acirrada. Para se destacar, precisam se reinventar constantemente.