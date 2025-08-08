A notícia que atravessa o Brasil!

Cinema

“Se Não Fosse Você”: adaptação de Colleen Hoover ganha primeiro trailer e estreia em outubro

Trailer oficial lançado para o novo filme baseado em obra de Colleen Hoover

Por michael

08/08/2025 às 11:17 - Atualizado em 08/08/2025 às 11:18

Cinema – A adaptação cinematográfica de “Se Não Fosse Você”, livro homônimo da autora Colleen Hoover, acaba de ganhar seu primeiro trailer oficial, disponível para o público desde o início de agosto. O filme tem estreia marcada para 23 de outubro nos cinemas brasileiros. A trama promete envolver o público em uma história de segredos, mentiras e emoções intensas após uma tragédia familiar.

Elenco de peso e produção executiva de Hoover

De acordo com o Portal Omelete, o longa conta com um elenco estrelado, incluindo Alisson Williams (“Corra!”, “M3GAN”), Dave Franco (“Truque de Mestre”), McKenna Grace (“Ghostbusters: Apocalipse de Gelo”) e Mason Thames (“O Telefone Preto”). Willa Fitzgerald (“Reacher”) e Scott Eastwood (“Uma Longa Jornada”) também fazem parte do elenco. Colleen Hoover participa diretamente do projeto como produtora executiva, garantindo fidelidade à obra original. O roteiro foi desenvolvido por Susan McMartin, conhecida por “After”.

se não fosse você adaptação filme

“Se Não Fosse Você”: adaptação de Colleen Hoover ganha primeiro trailer e estreia em outubro – Foto: reprodução amazon/Instagram

Sinopse: tragédia familiar e revelações profundas

A história gira em torno de um acidente de carro que resulta na morte de dois membros da família, desencadeando uma série de revelações e arrependimentos. Os personagens restantes enfrentam a dificuldade de seguir em frente, enquanto confrontam o passado e as emoções intensas que o acompanham. “Se Não Fosse Você” é um olhar catártico sobre o luto, a dor e a complexidade das relações humanas.

Colleen Hoover: sucesso literário e outras adaptações

Colleen Hoover é uma das autoras mais populares da atualidade, conhecida por seus romances que misturam drama, romance e reviravoltas surpreendentes. Seu livro “É Assim Que Acaba” também foi adaptado para o cinema, alcançando sucesso de bilheteria e consolidando a escritora no mercado audiovisual. Além disso, outro sucesso de Hoover, “Verity”, está em processo de adaptação para as telas, e será estrelado por ninguém menos que Anne Hataway, aumentando ainda mais o interesse em suas obras no cinema.

Por: Mayara Leite – estudante de Jornalismo

