Cinema

Semana do Cinema 2025: ingressos a R$ 10 em todo o Brasil

Ação acontece de 28 de agosto a 3 de setembro e inclui descontos em pipoca e refrigerante

Por michael

19/08/2025 às 13:56

Semana do Cinema 2025

Semana do Cinema 2025: ingressos a R$ 10 em todo o Brasil – Foto: freepik

Cinema – A sétima edição da Semana do Cinema 2025 está confirmada. Entre os dias 28 de agosto e 3 de setembro, ingressos para sessões em todo o Brasil custarão apenas R$ 10. Além disso, combos de pipoca e refrigerante também terão valores promocionais.

Filmes em cartaz com preço especial

O público poderá aproveitar a promoção para assistir a estreias como A Hora do Mal, Ladrões, Faça Ela Voltar, Amores Materialistas, Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda, Quarteto Fantástico, Superman e Como Treinar o Seu Dragão.
Clássicos também entram na lista, como Interestelar, que retorna às telas para sessões especiais.

Recorde de público nas edições anteriores

A iniciativa vem batendo marcas importantes: só na edição de fevereiro deste ano, mais de 4,2 milhões de ingressos foram vendidos.
Segundo Lúcio Otoni, presidente da Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec), já são 20 milhões de pessoas levadas ao cinema nas seis primeiras edições.

“A campanha mostra a força do parque exibidor e como a união dos agentes da cadeia fortalece a indústria do audiovisual, movimenta a economia e proporciona entretenimento para a população”, afirmou Otoni.

Todas as redes confirmadas

De acordo com Marcos Barros, presidente da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex), todas as grandes redes de cinema do país já confirmaram participação.
A ação é válida para todas as sessões convencionais, em qualquer horário, inclusive nos fins de semana. A promoção não se aplica a pré-estreias ou salas especiais, como IMAX, 4DX e VIP.

Onde comprar ingressos

De acordo com o Portal CNN, os bilhetes podem ser adquiridos diretamente nas bilheterias físicas dos cinemas ou online, pelo site Ingresso.com, parceiro oficial da campanha.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

