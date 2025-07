Série documental de Marília Mendonça estreia no Prime Video em setembro

Cinema – A vida e a carreira de Marília Mendonça, um dos maiores nomes da música brasileira contemporânea, serão retratadas em uma nova série documental produzida pela Prime Video. Com estreia marcada para 18 de setembro, a obra foi anunciada oficialmente nesta semana e já desperta grande expectativa entre os fãs da cantora, que faleceu tragicamente em 2021, aos 26 anos.

A série foi intitulada “Marília, a Rainha da Sofrência“ e terá quatro episódios, mergulhando na intimidade da artista, desde os primeiros passos no sertanejo até sua consagração nacional. Com depoimentos de amigos, familiares e colegas da música, o documentário pretende prestar uma homenagem respeitosa e profunda ao talento e à autenticidade de Marília.

Bastidores inéditos e imagens nunca antes exibidas

Segundo informações divulgadas pelo Prime Video, o público poderá conferir materiais inéditos, como bastidores de shows, ensaios, encontros com fãs e registros pessoais de Marília. A ideia é mostrar a mulher por trás da artista de sucesso, revelando sua força, generosidade, humor e paixão pela música.

A direção fica por conta de Jéssica Nascimento e Vinícius Nascimento, e a produção executiva é assinada por Dona Música, empresa responsável por preservar e promover o acervo da cantora. Entre os convidados que dão depoimento estão nomes como Maiara & Maraísa, Henrique & Juliano e a mãe de Marília, Dona Ruth.

Um retrato íntimo de uma estrela que virou lenda

Desde sua estreia na música, Marília Mendonça conquistou milhões de brasileiros com letras sinceras, emocionais e empoderadas. Considerada a grande representante do feminejo, ela rompeu barreiras dentro do sertanejo, abrindo espaço para outras vozes femininas e tornando-se símbolo de força e sensibilidade.

A série promete resgatar não apenas momentos marcantes da carreira de Marília, como também os valores que ela defendia, seu amor pela família e o impacto que causou na indústria fonográfica. É um conteúdo pensado tanto para os fãs de longa data quanto para aqueles que desejam conhecer mais sobre sua história.

Expectativa de grande audiência e repercussão emocional

De acordo com o Portal Omelete, a produção chega em um momento de grande saudade e celebração da memória da cantora, que continua sendo uma das artistas mais ouvidas no Brasil mesmo após sua morte. A aposta do Prime Video é atingir uma audiência ampla, emocionando e conectando pessoas por meio de um conteúdo sensível e autêntico.

“Marília, a Rainha da Sofrência” tem tudo para ser um dos maiores lançamentos documentais do ano no streaming nacional, gerando comoção nas redes sociais e homenagens em diversos formatos. A série reafirma o quanto Marília Mendonça se tornou um ícone cultural do país, cuja voz e legado permanecerão vivos por muito tempo.

Por: Mayara Leite – Estudante de Jornalismo